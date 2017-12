De los silbidos a la ovación. Antonio Donnarumma, hermano de Gianluigi, saltó al campo este miércoles de emergencia, luego de que Storari se lesionara en el calentamiento. Muchos hinchas lo pifiaron cada vez que tocó el balón, pero finalmente fue el gran héroe del pase del Milan a la semifinal de la Copa Italia tras vencer al Inter .

Antonio Donnarumma llegó al Milan por la renovación de su hermano Gianluigi y estuvo envuelto en polémica y fue muy cuestionado por los hinchas desde el comienzo. Y el debut no le pudo tocar más complicado. Su hermano, recordemos, arrastra una lesion inginal y su habitual suplente, Marco Storari, se sintió en el calentamiento.



La responsabilidad cayó en Antonio, quien pese a los silbidos de la afición de su propio equipo, él decidió no hacer caso y responder en el campo, y así fue: mantuvo su arco en cero durante 120 minutos y tuvo dos geniales intervenciones que tuvieron casi el mismo valor del gol de Cutrone.

Tras el final del encuentro, nadie celebró más el triunfo que los Donnarumma. Gianluigi por la felicidad de su hermano mayor y Antonio porque pudo sacarse de encima un saco muy pesado y demostrar que puede estar a la altura para pelearle el puesto.



"Siempre he entrenado bien, siempre he trabajado duro, trabajando silenciosamente. El trabajo vale la pena y por suerte me fue bien, no podría tener un mejor debut. Mejor que esto es imposible, hoy hemos sido un equipo y el grupo es fuerte", dijo el héroe milanista al terminar el encuentro.