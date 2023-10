Gustavo Costas se encuentra en un momento muy difícil al mando de la selección de Bolivia. Hasta ahora, su estadía como entrenador en el equipo verde ha estado marcada por un comienzo complicado en las Eliminatorias para el Mundial 2026. Tras cuatro partidos disputados, la ‘Verde’ no ha sumado ningún punto, lo que ha generado críticas y preocupaciones en la afición y la prensa. A pesar de los resultados adversos, Costas ha decidido mantener una actitud optimista y comprometida para afrontar los desafíos que se presentan en el camino.

La última derrota de Bolivia, ante Paraguay por 1-0, ha intensificado las dudas sobre el rumbo del equipo bajo la dirección del DT. Sin embargo, en su rueda de prensa posterior al partido, el estratega argentino ofreció un análisis crítico de la situación, reconociendo las debilidades y los desafíos que enfrentan.

Costas hizo hincapié en la importancia de la preparación física y señaló que los jugadores rivales a menudo parecen tener una ventaja en este aspecto. “En lo físico también nos superaron. Nos ganaron constantemente. La parte física es fundamental. Si ves los partidos, nos cuesta en el mano a mano”, expresó el entrenador.

Además de señalar las deficiencias en el aspecto físico, Costas también hizo mención a los problemas en la formación de los jóvenes futbolistas bolivianos. El técnico señaló que la falta de una estructura sólida en las divisiones inferiores puede afectar negativamente el desarrollo de los jugadores. “Los jugadores no son los culpables de no tener la formación que tenían que tener. No tienen casi inferiores y les cuesta”.





Al mando de Gustavo Costas, Bolivia lleva 0 puntos en 4 fechas de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: EFE)





Verde esperanza





A pesar de los obstáculos y desafíos que enfrenta, el seleccionador boliviano opta por mantener una perspectiva positiva y enfocarse en un cambio generacional. Reconoció que el proceso será difícil, pero está decidido a trabajar en la evolución y el desarrollo del equipo.

“Es un proceso. Tratamos de hacer un cambio generacional también con muchos chicos. Sabemos que nos va a costar. Sabíamos, cuando asumimos, pero, bueno, hay que seguir trabajando y tratar de ir buscando resultados positivos”, declaró el exentrenador de Alianza Lima.

El técnico argentino apuesta por la perseverancia y la construcción a largo plazo, manteniendo la fe en su visión y en el potencial de la selección boliviana. A pesar de las críticas y los obstáculos en su camino, Gustavo Costas continúa comprometido con la misión de guiar a Bolivia hacia un futuro más prometedor.





¿Cuándo vuelve a jugar Bolivia?





La Verde recibirá a la Selección Peruana en el estadio Hernando Siles. Este compromiso está programado para disputarse el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 4:00 p.m. en tierras bolivianas). Será un duelo decisivo para ambas escuadras, que están en la última parte de la tabla de posiciones.





