El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, es el gran protagonista de la prensa italiana que corona a su compatriota como “Emperador” o “Rey de la Liga de Campeones” después de conquistar este sábado este torneo tras ganar al Liverpool inglés por 1-0.

Más allá del triunfo del Real Madrid y su 14 triunfo en esta competición, los diarios deportivos italianos llevan en su portada sobre todo la foto de ‘Carletto’, como se conoce a Ancelotti en su país, y elogios a la gestión del técnico que ha entrado en “la leyenda” al convertirse en entrenador que más Ligas de Campeones ha ganado tras haberla conquistado dos veces con el Milán y otras dos con el Real Madrid.

“Carletto Magno”, titula en portada el diario la “Gazzetta dello Sport” en referencia al rey de los francos y emperador romano. “La enésima Copa levantada al cielo por el Real Madrid es también un logro de Carlo Ancelotti, el más laureado de los técnicos en la Champions League, que literalmente ha encerrado al Liverpool en París con un partido tácticamente perfecto”, comentó el subdirector de la Gazzetta, Andrea Di Caro, en el canal web del diario.

Mientras que el rotativo romano “Corriere dello Sport” lo define como “Carlo el emperador”. “Y ahora llámalo Mister Champions: Carlo Ancelotti en París gana su cuarta orejona, convirtiéndose en el primer entrenador en alcanzar este hito. Su Madrid ganó al Liverpool gracias a un partido hecho de táctica y determinación”, se lee en la crónica del partido del diario.

Los elogios continúan en el diario “Corriere della Sera” que en portada define al Ancelotti, “leyenda, rey de Champions”.

“Salta y baila con sus jugadores, bajo la curva de la afición del Real Madrid. Ancelotti gana la cuarta Liga de Campeones como entrenador y suma otras dos como jugador. Nadie como él y escribe la mejor página de su historia deportiva. El éxito más inesperado, el más difícil. Que viene después de años turbulentos, de voces maliciosas, después de que muchos decían que los años lo habían adormecido”, se lee en “Corriere”.

Mientras que el diario “La Stampa” titula el triunfo del Madrid: “una obra maestra de Ancelotti” y en un artículo titulado “La lección de Ancelotti” afirma: “Cuatro tiros contra veinticuatro y posesión inferior al Liverpool, pero su Real eleva el récord de la Champions: muestra de que el fútbol mantiene leyes simples e inalterables. Con un saludo a los críticos obstinados y a los que pensaron que estaba acabado”.

La ‘Azzurra’, un sueño imposible

Ya en Italia el nombre de Ancelotti ha sonado más de una vez para la ‘Azzurra’. De hecho, el fracaso de quedarse sin Mundial, el técnico del Real Madrid fue voceado para reemplazar a Mancini. Sin embargo, no solo el tener contrato cigente con el Madrid frena esta posibilidad, sino también el propio gusto del entrenador.

“Lo he pensado a veces de poder entrenar a una selección. He tenido la oportunidad en 2018 con Italia. Pero tengo que ser honesto: a mí me gusta el día a día. No me gustan solo los partidos. Tenía un entrenador que decía que el trabajo de los entrenadores es el más bonito si no hay partidos. La realidad no es esta, porque los partidos te dan la emoción, la felicidad de poder estar en un banquillo en unos cuartos de final de Champions (…) Hasta que no cambia el chip de día a día en mi cabeza, no voy a entrenar a una selección”, dijo Ancelotti en abril de este año.





