El vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, abogó a inicios de mes por el regreso de Lionel Messi al club azulgrana y reconoció contactos con la familia del delantero argentino del PSG. El directivo señaló que tiene “mucho respeto” al club francés, con el que el argentino tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el rosarino volviera a vestir la camiseta ‘blaugrana’. Semejantes declaraciones despertaron la ilusión de todos los Culers. Sin embargo, no todos en el vestuario pondrían buena cara al ver al ‘10′ otra vez Camp Nou.

No es que tengan mala relación con el campeón del mundo, sino que el fichaje del argentino los dejaría sin espacio en la pizarra de Xavi Hernández para la siguiente temporada. Según el diario español Don Balón, se trata de Gavi y Raphinha, jugadores que ya están en la mira del Chelsea de la Premier League.

Tal como explica la citada fuente, Pablo Martín Páez Gavira no está contento con la directiva azulgrana por la forma en que se ha gestionado el asunto de su ficha e inscripción ante LaLiga y entiende que no se le ha dado la prioridad que merece. No en vano es el vigente Golden Boy.

Chelsea quiere aprovechar la molestia de Gavi con el Barcelona y convencerlo de mudarse a Londres con carta de libertad bajo el brazo. Así, en Stamford Bridge se ahorrarían varios millones de euros en el traspaso, aunque tendrían que darle una prima al joven futbolista.

Respecto al interés en Raphinha, Chelsea estaría decidido a ir a por su pase una vez más. Lo quiso cuando era jugador del Leeds United, pero el brasileño aceptó la oferta azulgrana. Si bien ha tenido buenos pasajes en la temporada, no serían suficientes para que el Barcelona se esfuerce en retenerlo.

Sobre la salida de Raphinha del Barcelona ya se habló en el pasado mercado de fichajes de invierno. Con solo meses en el equipo, los altos mandos del club catalán valoraron su préstamo. Sin embargo, el exjugador del Leeds evitó de todas las formas su salida y hoy sigue en el Camp Nou.

Gavi y Raphinha podrían salir del Barcelona de cara a la siguiente temporada. (Foto: Getty Images)





¿Cuántos años jugó Lionel Messi en el FC Barcelona?





Messi pasó casi dos décadas con el Barça tras llegar de Argentina cuando era adolescente para jugar en la cantera. Hizo su debut en el primer equipo a los 17 años en 2004, y después jugó 17 temporadas como culé. Ayudó al club a ganar la Champions en cuatro ocasiones; LaLiga, diez veces; la Copa del Rey, siete veces y la Supercopa española, ocho veces.

El jugador argentino abandonó el Barcelona como su mayor goleador histórico con 672 tantos. El hoy crack del PSG disputó 778 juegos con el club, otro récord. También es el mayor goleador de la liga española con 474 tantos en 520 encuentros.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR