El coronavirus ha pegado fuerte, lamentablemente, en Europa. Los fallecidos se cuenta por miles, por ejemplo, en Italia, en donde la Serie A ha tenido que parar como medida para que la enfermedad no se propague más. Cristiano Ronaldo, jugador de Juventus, también se ha visto perjudicado ya que su sueldo se ha visto recortado considerablemente.

Las cosas en Italia y en el mundo no volverán a ser las mismas a causa del COVID-19. Es más, el futuro de Cristiano Ronaldo con la camiseta de Juventus también depende de cómo avance esta pandemia mundial, según reporta este lunes el Il Massaggero.

Este medio italiano sostiene que la continuidad de Cristiano en Juventus no está asegurada, todo por la presencia del coronavirus. Indica que como la Vecchia Signora ha dejado de percibir grandes sumas de dinero por concepto de taquillas y otros, y que ya no cuenta con la solvencia económica de hace meses.

Cristiano Ronaldo, en Juventus desde 2018

En la ‘Juve’, el cinco veces ganador del Balón de Oro percibe un sueldo anual de 20 millones de euros, lo que es prácticamente imposible de asumir cuando todo regrese a la ‘normalidad’. Si no hay mayores ingresos, no hay cómo pagarle al ex Real Madrid y Manchester United.

Ante esto, según el medio de Italia, Cristiano Ronaldo y Juventus discutirán próximamente cuál será el plan para saber si es que su relación continuará debido al coronavirus. Que se quede dependería que uno de sus compañeros y cracks salga como posible venta con el fin de recaudar fondos.

De momento, no hay fecha exacta aún para conocer cuándo volverá la Serie A. El torneo tiene como líder a los bianconeros con 63 puntos, seguido de la Lazio con una unidad menos.

VIDEO RECOMENDADO

La Roma ayuda a socios de más de 75 años ante riesgo por coronavirus

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Padre entrena con su hijo al fútbol desde casa por el coronavirus y es viral (Video: Twitter)