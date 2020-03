Italia vive una cuarentena a causa del coronavirus y millones son los afectados, entre ellos, jugadores de fútbol, donde ya se han estimado varios casos que dieron positivo y que llevaron a la cancelación de los partidos amateurs y profesionales.

Uno de los ‘damnificados’ es Fausto Rossi, exjugador del Real Valladolid, que contó el calvario que viven en el país de la bota tras la decisión gubernamental para evitar la expansión de un virus que infecta casi 2.000 personas por día en ese país.

“Estamos todo el día en casa. Si te ven por la calle te denuncia. La dificultad es quedarse en casa con los hijos, ellos no saben qué pasa. No entienden que no pueden ir al parque, que no pueden ver a los amigos ni ir a la escuela. No entienden qué pasa y les está afectando”, aseguró.

“En Italia son unos días raros, pero lo importante es que la familia esté bien. Que todos estemos bien. Estamos en cuarentena desde hace 10 días y acabaremos aproximadamente este fin de semana. Todos pensábamos que esto era una broma, que no era importante, y al ir pasando los días nos dimos cuenta de lo que realmente pasaba", añadió.

Además, dio detalles de cómo están haciendo para poder subsistir con la mayor normalidad posible por estos días. "Está todo el mundo en casa, solo puedes salir para necesidades importantes, como hacer la compra, y una persona por familia. Hay 2.000 personas contagiadas por día. Sube el número de muertos y es un problema muy grave”, añadió.

Compañero dio positivo

No son días fáciles para los integrantes del Reggio Audace. Todo están muy pendientes del estado de Alessandro Favalli, quien dio positivo por coronavirus. “Está mejor, pero lo malo es que su familia está contagiada. No podemos ver a la familia, tampoco a mis padres. Yo tengo miedo porque mis padres pasaron un cáncer hace poco y son muy vulnerables. Somos todos iguales ante el coronavirus. Lo único que somos es más visibles en las cuentas de Instagram para ayudar a la gente. La gente del espectáculo está ayudando y donando dinero”.

Marcelo prohíben que lo entrevisten a su entrada al juzgado. (12/03/2020)

