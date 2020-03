No puede con su genio. Fiel a su estilo, si hay algo que siempre ha caracterizado a Mario Balotelli en todo este tiempo, es el ser un personaje bastante polémico. Y es que sus declaraciones -aceptadas por algunos, y criticadas por muchos otros- no dejan de acaparar distintas portadas de diarios, y hoy no fue la excepción.

En medio de la epidemia y el caos por la propagación del coronavirus en todo el mundo, el delantero italiano del Brescia no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre la crisis que se vive en su país tras la suspensión de la Serie A. Recluido en su casa, Balotelli charló con su amigo Er Fayna vía Instagram, con quien se animó a dar cierta recomendaciones a sus seguidores.

“Tenemos que quedarnos en casa, muchachos, la gente no entiende la gravedad de lo que está sucediendo”, fueron las primeras palabras de ‘Super Mario’ en esta transmisión en directo. No obstante, no contento con su mensaje, fue un poco más duro: “Realmente echo de menos el fútbol, pero tenemos que quedarnos en casa. ¡Si no lo haces, saldré y te daré una bofetada!”.

Siguiendo con sus declaraciones, Balotelli también se dio el tiempo de bromear con la situación en la Serie A debido al coronavirus y a que algunos partidos se disputaron a puerta cerrada: “Tuvieron que esperar hasta que la Juventus volviera a la cima antes de detener la liga”, dijo riendo el futbolista.

Como es bien sabido, la liga italiana tardó en tomar la decisión de suspender el fútbol, lo que generó la indignación de jugadores como ‘Super Mario’. Asimismo, Balotelli no tardó en retomar la seriedad del asunto, criticando lo hecho por la liga: “Honestamente, espero que la Serie A no vuelva a comenzar hasta que no haya más casos. Me enfadé mucho al principio y la gente me insultó por eso. Tal vez ahora finalmente se hayan dado cuenta de la situación”.

El Comité Olímpico Italiano (CONI) suspendió el pasado unes toda actividad deportiva hasta el 3 de abril en respuesta al brote de coronavirus y dijo que, para asegurarse el cumplimiento de esa orden, pedirá al gobierno que emita un decreto que obligue a todos los deportes a acatar la disposición, incluido el fútbol de la Serie A.

El torneo de fútbol no se suspendía en Italia desde la Segunda Guerra Mundial. El CONI dijo que su decisión no abarca las competencias internacionales a nivel de “clubes o de selecciones”, dado que no tiene jurisdicción sobre ellas. Juventus, Napoli y Atalanta participaban en la Champions League, mientras que Inter y Roma lo hacían en la Europa League.

