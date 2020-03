Por sus hijos, todo. La rápida propagación del coronavirus en Italia así como las incontables muertes que esta enfermedad ha conllevado en el país europeo, han aflorado las tensiones entre las personas, que temen por sus vidas y la de sus seres queridos en este periodo de crisis por la pandemia viral.

En este sentido, uno de los últimos personajes en hacer sentir su voz de protesta en plena cuarentena por el COVID-19 ha sido Maxi López, y lo ha hecho contra nada más y nada menos que contra su exesposa y agente de futbolistas, Wanda Nara, dueña de la custodia de sus hijos, con quienes habría vuelto a Italia hace poco.

“Me gustaría saber con qué criterios se rompe la cuarentena de una pandemia mundial, en la que se pide a todos que no salgan y expongan a nuestros hijos a un viaje de un país a otro, se mudan y van al epicentro de la infección (Lombardía) en Italia sin importar ningún tipo de consecuencia”, empezó diciendo ‘Maxi’, en un mensaje compartido en Twitter.

En la misma línea, el ahora jugador del Crotone de la Serie B de Italia, prosiguió con su reclamo a la ahora pareja del también futbolista argentino Mauro Icardi, insistiendo en el riesgo que supone exponer de esa forma a sus hijos ante el coronavirus.

“Qué te pasa por la cabeza en estos momentos cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos. Me indigna que no tomes conciencia, si no quieres hacerlo por vos hacelo por ellos porque hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta”, sentenció muy indignado el jugador.

