Juventus fue uno de los clubes más golpeados por el coronavirus. No necesariamente en materia económica, sino porque jugadores de su plantel como Daniele Rugani y Paulo Dybala dieron positivo a la enfermedad. El último miércoles, en España dieron cuenta que el argentino presentaría este mal por cuarta ocasión.

Pese a esto, Paulo Dybala no ha perdido la esperanza que en el corto plaza va a vencer al COVID-19. Este jueves, el diario AS sostiene que ex jugador del Palermo y Argentinos Juniors se encuentra en perfecto estado de salud en su vivienda ubicada en la ciudad de Turín.

Afirma que Dybala se entrena sin problemas en pleno proceso de cuarentena por el coronavirus. Ya no presenta síntomas, al igual que su pareja Oriana Sabatini. En los próximas días, el popular ‘Joya’ se someterá a un nuevo test el cual se espera dé, ahora sí, negativo en un 100%.

Dybala y su lucha contra el COVID-19

En lo que va de temporada del Calcio, el internacional con la Seleccion de Argentina tiene más de 1500 minutos jugados de la mano del director técnico Maurizio Sarri. Ha colaborado con 7 goles para los bianconeros.

“Tenía dolor de cabeza, pero era aconsejable no tomar nada. El club nos mandó vitamina y con el tiempo nos fuimos sintiendo mejor”. Es psicológico. Al comienzo uno tiene miedo. Ahora estamos bien mucho mejor”, comentó hace semanas Paulo Dybala al contraer el coronavirus.

Por otra parte, la Serie A está en vilo debido a que el ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, apuntó que su país “podría seguirle los pasos a Francia y Países Bajos”. En Rusia también se plantean dar por terminado el certamen de primera división.

