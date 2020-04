Los infectados no dejan de aumentar pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país. Por ese motivo, el aislamiento social en el país se alargó hasta el próximo 11 de mayo y, aunque se ha destinado un fondo económico para ayudar a las familias en situación vulnerable, poco a poco regresan las actividades económicas. El coronavirus en Colombia avanza, pero la situación está que se complica y a día de hoy jueves 30 de abril se registraron 6.207 casos y al menos 269 muertes en todo el país.

Coronavirus en Colombia, jueves 30 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, miércoles 29 de abril: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | La Gobernación de Antioquia pide ayuda para los deportistas que hoy pasan por un momento difícil ante la pandemia del Covid-19.

Coronavirus Colombia | La aplicación de CoronaApp ya tiene más de 3 millones de descargas. Las personas pueden encontrar toda la información sobre la pandemia mundial y los consejos en caso de padecer síntomas.

Coronavirus Colombia | De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, América Latina se verá afectada notablemente. Colombia llevaría la crisis económica con más solvencia.

Coronavirus Colombia | El proceso de reactivación para las obras suspendidas del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), inicia cuando los contratistas de construcción y empresas interventoras, registran los protocolos de bioseguridad y los planes de movilidad segura en la plataforma oficial del Distrito.

Coronavirus Colombia | El Presidente Iván Duque estuvo presente en la firma de estudios de factibilidad en equipo con la Gobernación de Cundinamarca. “Un paso firme para la ciudad-región”

Coronavirus Colombia | El ministerio de Transporte informó que los ciudadanos que se quedaron atrapados en otras ciudades podrán gestionar su regreso por medio del Centro Logística y Control.

Coronavirus Colombia | Se siguen entregando ayudas humanitarias en Yopal. El alcalde Luis Eduardo Castro, Secretarios y Funcionarios recorren el barrio Montecarlo con ayudas para la población más vulnerable.

Coronavirus Colombia | 1.661 empresas en Cartagena han inscrito a sus trabajadores para que puedan realizar sus labores en medio del aislamiento preventivo obligatorio

Coronavirus Colombia | La Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, asegura que el video que está circulando en las redes sociales sobre el toque de queda no hace referencia al siguiente fin de semana y fue una decisión que se tomó para el pasado 20 de marzo.

Coronavirus Colombia | Los hombres tienen una COVID-19 más grave y el doble de probabilidad de morir. Un estudio concluye que los varones de mayor edad podrían necesitar cuidados adicionales y un acceso más rápido a las UCI.

Coronavirus Colombia | Unifican horario de entrada y salida de empresas en el área metropolitana. El sector construcción laborará en jornada continua de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., y solo se permitirá el ingreso a la obra hasta las 7:00 a.m; mientras que en el sector manufactura, el inicio de actividades comenzará a las 7:30 a.m. en horario extendido hasta las 5:00 p.m.

Coronavirus Colombia | Preocupante expansión del contagio en Soledad. Autoridades de salud del Atlántico señalan que el 50% de los habitantes del municipio no están cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Esta ciudad acumula 73 casos, 45 de ellos diagnosticados en las últimas 96 horas. Hay además 4 fallecidos.

Coronavirus Colombia | Buenos días: Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Coronavirus en Perú, México, España y USA: reporte de infectados y fallecidos de HOY 29 de abril