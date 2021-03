Georgina Rodríguez ha revelado algunos detalles íntimos de su convivencia con Cristiano Ronaldo y sus cuatros hijos en Turín. Sin embargo, llamó mucho la atención las prohibiciones que le hace la modelo al futbolista mientras este se encuentra en su hogar.

La modelo hispanoargentina tuvo una íntima entrevista con el semanario italiano Sportweek, y ha revelado cosas que ha sorprendido a los fanáticos de Cristiano Ronaldo.

‘Cristiano es un súper papá y el mejor esposo con el que podría soñar. Pero él no cocina. Después de entrar toda la mañana se merece encontrar un buen plato de comida caliente preparado con cariño en la mesa. Tenemos un chef, pero yo a veces cocino’, mencionó la modelo. Eso sí, Georgina enfatizó que entrenar con su pareja en el gimnasio es una de sus principales motivaciones.

Además, la modelo reveló que el futbolista no es capaz de cambiar ni un solo foco de luz en su hogar. “Es imposible, tenemos unos techos tan altos... ¿Si fueras Cristiano Ronaldo cambiarías una bombilla a casi 6 metros del suelo? Mejor no. Cuídate y dedícate a ser el mejor en lo que haces. Yo me ocuparé del resto. Hago que todo salga bien, me gusta cuidar de mi casa y de mi familia”, reveló.

Como bien sabemos, la modelo e influencer, Georgina Rodríguez, es la encargada del cuidado de los pequeños hijos de Cristiano Ronaldo y su adorado gato que fue atropellado hace unos días.

Por otro lado, las alarmas se han activado en Turín. Medios italianos afirman que Cristiano Ronaldo no estaría seguro de continuar su carrera futbolística en la ‘Juve’. El empate ante el Verona ha puesto de muy mal humor al astro portugués quien estaría evaluando su futuro futbolístico.





