Cristiano Ronaldo atraviesa por uno de los peores momentos de su carrera. No solo porque dejó de ganar la Serie A y la Champions League y está en riesgo de no jugar este torneo internacional en la próxima temporada. También porque, según prensa italiana, ha perdido toda la confianza del vestuario de la Juventus. Simplemente, sus compañeros no soportan más la actitud que muestra fuera y dentro del campo. El nacido en Funchal parece haberse quedado absolutamente solo.

Según información de ‘La Gazzetta dello Sport’, Cristiano Ronaldo ha cansado a sus compañeros con los privilegios que tiene en el equipo. La gota que derramó el vaso ocurrió el lunes, cuando después de la derrota ante el AC Milan, no se presentó a entrenar por un permiso especial del club.

El exgoleador del Real Madrid acudió a la compra de un lujoso Ferrari a Maranello junto a Andrea Agnelli, mandamás de la Juventus, y John Elkann, presidente de la compañía de automóviles. Las fotografías que más tarde se tomó levantaron la indignación del vestuario e hinchas.

Los compañeros de Cristiano Ronaldo no vieron con buenos ojos el capricho del luso en tiempos en los que la Juventus está peleando por conseguir la clasificación a la próxima Champions. A ello hay que agregarle que el ‘7′, desde la época de Maurizio Sarri, no trabaja con la misma intensidad que el resto del equipo.

Según el periódico italiano, “los compañeros le han abandonado” y ya no aguantan todos sus privilegios. Están “sorprendidos y decepcionados” con Cristiano Ronaldo por la ausencia del lunes y también por la actitud que refleja en el campo. Ya no lo reconocen como el líder del vestuario.

En las últimas semanas, el portugués se ha dedicado a reprochar a sus compañeros cuando no le entregan la pelota y es un comportamiento que a nadie tiene contento, apunta ‘La Gazzetta dello Sport’.

El delantero de 36 años tendrá este miércoles la oportunidad de reivindicarse ante el vestuario cuando la Juventus visite al Sassuolo en busca de esos tres puntos que le permitan seguir soñando con la clasificación a la Champions League.





