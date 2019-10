Y le doblan el sueldo: Cristiano Ronaldo recibe una oferta para dejar la Juventus en 2020

Cristiano Ronaldo es un jugador que cada temporada lucha por todos los títulos colectivos e individuales. No importa si juega en el Manchester United, Real Madrid o Juventus , el portugués siempre querrá ganarlo todo y si ve que sus objetivos no van por el camino correcto, buscará la forma de arreglarlo.



Es por eso que de ninguna forma debemos descartar que el jugador luso deje la Juventus a fin de temporada si no consigue su tan ansiada sexta Champions League, torneo que le daría grandes chances de ganar en el Balón de Oro.



En esa linea, según el portal 'Don Balón' de España, Cristiano Ronaldo podría dejar Turín para irse a otro equipo que le ofrezca un proyecto ganador. Y el PSG se postula para acoger al exgoleador del Real Madrid en sus últimos años de carrera.

El París-Saint Germain incluso estaría dispuesto a doblarle el sueldo. En la Juventus, Cristiano Ronaldo se lleva 30 millones de euros por temporada. Y si firma por el PSG cobraría 60 'kilos', erigiéndose como el jugador mejor pagado del planeta por delante de Lionel Messi.



Cristiano Ronaldo llegó a Juventus tras nueve temporadas en Real Madrid. (Getty) Cristiano Ronaldo llegó a Juventus tras nueve temporadas en Real Madrid. (Getty)

¿Cómo hará PSG para fichar a Cristiano Ronaldo?

Siempre según la citada fuente, el PSG tendría que vender a Neymar para afrontar la llegada del portugués. La salida del brasileño al Barcelona o Real Madrid aligeraría la masa salarial, con lo que los franceses no tendrían problemas para pagar el elevado sueldo que le prometen al cinco veces Balón de Oro.



El equipo de Neymar siempre ha soñado en tener un jugador de la talla de Cristiano Ronaldo en sus filas. De hecho, en 2014 intentó sacarlo del Real Madrid, pero el compromiso del portugués con la institución merengue frustró su llegada a la Ligue 1.

