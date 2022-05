El futuro de Cristiano Ronaldo es una completa incógnita. Tiene contrato con el Manchester United hasta mediados de 2023, pero la mala campaña que vivió en su regreso a Old Trafford podría hacer que no cumpla con el vínculo. Mientras tanto, en Italia especulan con su vuelta a la Serie A a pedido, nada menos, que de Jose Mourinho. El entrenador con el que trabajo en el Real Madrid lo quiere para repotenciar el ataque de AS Roma, flamante campeón de la primera edición de la UEFA Conference League ante el Feyenoord de los Países Bajos.

Según Il Messagero, el club italiano hará todos los esfuerzos para cumplir el deseo de Mourinho a pesar de que es consciente que sacarlo del Manchester United será muy difícil. No solo por el dineral que pedirán en Carrington por la carta de libertad del de Funchal. También por elevado salario que percibe en Inglaterra.

El internacional con Portugal gana 26 millones de euros por temporada. Tendría que rebajarse el sueldo drásticamente para encajar en la economía de la Roma. Aun así, el club de la capital italiana y Mourinho no dejan de soñar con la llegada de Cristiano Ronaldo, jugador con el que el DT luso ya ganó varios títulos en el Real Madrid.

En Old Trafford cuentan con él

A pesar de que Cristiano Ronaldo no ha disfrutado su regreso al Manchester United y se dice que podría salir en el mercado de fichajes de verano, el nuevo entrenador del club de Carrington, Erik ten Hag, afirmó que cuenta con el luso.

“Claro que entra en mis planes. Contamos con una planificación y debemos ponerla en marcha. Cristiano puede traer goles, pero primero hablé con él antes de hacerlo con ustedes”, explicó Erik ten Hag en conferencia de prensa.

‘CR7′ fue el máximo goleador del United en la Premier League, al sumar 18 celebraciones; y la tendencia fue similar en la Champions League: infló las redes seis veces. A pesar de la crisis colectiva del equipo, el delantero portugués supo destacar como el líder del ataque.





