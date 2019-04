Para ponerse Allegri: la versión del DT de Juventus sobre el futuro de Cristiano Ronaldo

El futuro de Cristiano Ronaldo ha empezado a sonar fuera de la Juventus luego de la eliminación de la 'Vecchia' de la Champions League. En esa linea, el DT Massimiliano Allegri ha instalado la calma en Turín al indicar que el portugués "es el futuro" del club.

“ Cristiano Ronaldo es el futuro de la Juventus. Lo ha hecho muy bien esta temporada y volverá a hacerlo la próxima. Está decepcionado, como todos nosotros, pero está tranquilo”, dijo Allegri a rueda de prensa, apagando así los rumores de salida del luso en el próximo mercado de fichajes.



“Cristano Ronaldo ha hecho una temporada extraordinaria. Yo siempre he dicho que la llegada de Ronaldo no es matemáticas, es decir, Juventus más Cristiano es igual a Champions. El fútbol no es una ciencia exacta. Ronaldo más Juventus no es una victoria segura en Champions”, agregó Allegri.

Los rumores alejan a Cristiano Ronaldo

Según 'La Repubblica', mismo medio que informó de las intenciones de Cristiano Ronaldo de salir de la Juventus , PSG y Manchester United no descartan la contratación del futbolista portugués de 34 años. De hecho, planifican su futuro en torno a la figura lusa.



El '7' de la Juventus acumula 19 goles en la Serie A, siendo el máximo anotador del equipo, y 6 en Champions League. Los goles más importantes del club estuvieron en sus pies.

