Si bien es cierto que Cristiano Ronaldo aún no anota en los tres partidos oficiales que ha tenido con la camiseta de Juventus en la Serie A, está más que claro que es la máxima figura del campeonato italiano. Las focos están centrados sobre el portugués, que en el cuadro bianconero se lleva 33 millones de euros de manera anual. Su contrato es por esta temporada y las próximas tres.

Su marcha del Real Madrid no fue la esperada para los merengues ya que ni siquiera Cristiano Ronaldo quiso que le hagan un pequeño homenaje. Este lunes, el vicepresidente de Juventus e ídolo viviente de la Vecchia Signora, Pavel Nedved, reveló cómo hicieron para fichar al vigente Balón de Oro y FIFA The Best.

"¿El acuerdo con Cristiano? La verdad que todo estaba en la cabeza de Giuseppe Marotta (director general del cuadro italiano). Me lo propuso y también al presidente Andrea Agnelli. Al final lo logramos", fue lo que indicó Nedved en comunicación con el medio checo iDNES.

Asimismo, sostuvo el precio que le puso al Madrid como salida al popular 'CR7' les sorprendió. "Nuestra reacción fue más que emocionante. Era el fichaje que hace tiempo necesitábamos para dar un paso adelante sobre los siete títulos seguidos en Serie A. Con su precio de 100 millones optamos por probar", añadió.

De otro lado, tras el parón por amistosos internacionales FIFA y partidos de la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo y la 'Juve' se prepararán para la cuarta jornada del torneo local. Este sábado se medirán al Sassuolo en el Allianz Stadium.