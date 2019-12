Cristiano Ronaldo no fue a París. Habitualmente cuando no gana un trofeo, el delantero portugués procura no asistir a las galas para concentrarse en sus entrenamientos como pasar tiempo en familia. Ahora, el pasado lunes en el evento del Balón de Oro realizado en París, el atacante quedó en tercer lugar y Virgil Van Dijk – quien quedó en segundo puesto – le envió un mensaje sugerente que provocó la reacción de su hermana Katia Aveiro.

La carta que la publicó en su cuenta de Instagram:

“Querido Virgil, donde tú vas, Cristiano Ronaldo ha ido y ha venido mil veces. Ya ves, fue tricampeón en el país donde has estado jugando durante años. Fue mejor jugador y mejor anotador del país donde juegas. Además fue a otros lugares y se convirtió en el mejor jugador de la historia del Real Madrid”, comienza diciendo en su mensaje al tulipán.

Y agrega: “¿Te cuento una cosa Virgil? Cristiano incluso te ganó en la final de la Liga de Campeones. De esas tiene 5, Virgil. Ronaldo y sus compañeros de equipo aplastaron a tu equipo en la final. ¿Fue difícil, Virgil? ¡Qué pena!”

Para escribir de manera final: “Y, querido Virgil, en uno de los momentos menos exitosos de su carrera, Cristiano Ronaldo ha ganado aún más títulos que usted. Impresionante, ¿no es así? Ahora Virgil gana títulos de aquellos que realmente cuentan y luego hablamos. Cuando tengas un puñado de ellos, de los realmente importantes, podrás sentarte a la mesa con Cristiano”, añadía la portuguesa antes de finalizar alabando a su hermano, el que para ella “es y siempre será el mejor jugador del mundo”.

Cristiano Ronaldo ha respondido a la polémica que generó Van Dijk, pero ahí su hermana. El mensaje se ha hecho viral en redes sociales en grandes partes del mundo.

