A puertas de fin de año, todo hace indicar que Cristiano Ronaldo no continuará su carrera en el Manchester United. El luso ha tenido una serie de problemas en los últimos meses tanto con su entrenador como con la directiva y estaría pensando seriamente en buscar un equipo que le de plena confianza para integrar su oncena titular. Una posibilidad era el Napoli italiano; sin embargo, el último miércoles hubo un pronunciamiento oficial del club al respecto.

Giuntoli, director deportivo del conjunto italiano, manifestó que no están pensando en incorporar jugadores en el próximo mercado invernal del fútbol europeo. “¿Ronaldo en enero? No ficharemos a ningún jugador en enero. No necesitamos cambiar nada en este equipo”, dijo el último miércoles en entrevista con DAZN tras la participación de su equipo en Champions League.

Vale recordar que el atacante portugués ya había solicitado a la dirigencia de los ‘Red Devils’ su salida del club antes del inicio de la temporada, pues consideraba que no tenían un proyecto deportivo interesante. Tal es así que se ausentó de la primera parte de la pretemporada con la finalidad de encontrar un equipo que cumpla con sus requisitos; sin embargo no lo encontró.

Por tal motivo el luso llegó sobre la hora a los entrenamientos del equipo y Erik ten Hag lo consideró siempre como una alternativa, nunca como jugador titular. Ello ha ocasionado que ambos tengan más de un encontrón. El último fue visto por todo el mundo en pleno partido ante Tottenham. Quedará en la retina de los aficionados el momento en que ‘CR7′ se negó a ingresar en los minutos finales y se marchó a los vestuarios antes del pitazo final del árbitro.

Pese a lo ocurrido, Cristiano Ronaldo y su entrenador sostuvieron el pasado lunes una reunión en la que el futbolista habría pedido disculpas, así como su incorporación a la plantilla a cambio de que situaciones como la ocurrida ante los ‘Spurs’ no vuelvan a darse.

“Por supuesto que lo extrañamos. Puede marcar goles. Lo necesitamos, eso está claro. Se podía ver eso en este juego”, había dicho horas antes ten Hag ante la prensa, luego del empate ante Chelsea, cotejo en el que el artillero no participó.

Así las cosas, ‘Cris’ podría reaparecer este jueves en el cotejo del equipo británico ante Sheriff Tiraspol por la Europa League mientras su agente continúa buscando un equipo que se acople a sus necesidades. Por lo pronto, el Napoli no podrá ser.





