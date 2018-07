Por todo lo alto fue la presentación de Cristiano Ronaldo en la Juventus . El delantero portugués fue presentado en conferencia de prensa en Turín frente a multitud de periodistas de todo el mundo. Desde México, España, Argentina y otros países fueron a ver como ‘CR7’ hace una nueva historia en su carrera deportiva. Y vaya que lo es por sus respuestas ante todos los especialistas.



Te dejamos las mejores frases de Cristiano Ronaldo :



"El recibimiento que he tenido ha sido espectacular. Quiero agradecer a todos este cariño. Espero devolverlo en el campo"



“Fue una decisión fácil. Un grupo que juega bien. Obviamente es un paso importante de mi carrera. Un gran entrenador, un gran presidente, grandes compañeros”.



“No creo que estén llorando los hinchas del Real Madrid. He hecho una historia brillante, pero esto es una nueva etapa en mi vida. Ya ha terminado mi ciclo en el Real Madrid . Parece que estoy empezando a jugar fútbol, estoy motivado”.



"Sé que la Champions es un trofeo que todos quieren ganar. Es una de las prioridades, todas las opciones son buenas. Vamos a ver cuales podemos ganar. Tenemos que estar concentrados. Obviamente espero que pueda ayudar a ganar la Champions".



"Sé que el Calcio es una liga muy táctica, sé que va a ser difícil. Pero estoy confiado de que mis compañeros me van a ayudar. Espero dar lo mejor. Estoy preparado".



"No estoy triste. Vengo a un club grande. Tenía otras ofertas de Qatar, pero he venido aquí a ser feliz. Estoy agradecido de que la Juventus me de esta oportunidad".



"El Sporting de Lisboa es un equipo que le tengo mucho cariño, pero tengo ganas de triunfar en la Juve, no vengo a estar de fiesta. Quiero deslumbrar una vez más".



"Nunca se me había pasado por la cabeza jugar en un club de esta dimensión. El traspaso ha sido una alegría. Tengo 33 años y esto es un reto enorme para mí".



"El Balón de Oro no es una opción. Es obvio que mi ambición es ganar. Nunca se sabe si puedo tener la oportunidad de ganarlo aquí, pero no es algo que tenga en mente. Cómo fue difícil ganarlo en Manchester y en Madrid, ¿por qué no ganarlo aquí?".



"Benatia es un excelente jugador. Es uno de los mejores defensores. Jugué contra él con Portugal y ahora es una buena oportunidad para tenerlo como compañero".



"No tengo rivalidades con otros jugadores. Me han comparado con otros. Intentaremos vencer a todos los equipos con los que nos enfrentaremos. Fue un buen desafío medirme con Messi, pero nunca un enfrentamiento".