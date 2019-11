Cristiano Ronaldo quiere estar rodeado de los mejores jugadores del mundo para ganarlo todo en la Juventus. Es por eso que, de cara al mercado de fichajes 2020, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha pedido nada menos que a Paul Pogba. Al menos eso es lo que explica el reconocido diario ‘TuttoSport’.

Tal como apunta la citada fuente, el delantero portugués entiende que un jugador desequilibrante de la talla de Pogba es lo que necesita la Juventus en el mercado de fichajes de invierno y ha pedido a la directiva pujar por el francés pese a las trabas del Manchester United.

Cristiano Ronaldo sabe que la salida de Pogba de Old Trafford no será fácil ya que el United no quiere vender. Sin embargo, ante el deseo del francés y una gran oferta de Juventus, a los ‘Red Devils’ no le quedaría más que vender. ‘Pogboom’ ya estuvo en Turín y dejó grandes amigos.

El capitán Bonucci

¿Cuáles son las posibilidades de la vuelta de Pogba a Juventus? Tal parece, que si fuera por el jugador, podría pegar la vuelta. En Instagram, el Leonardo Bonucci, capitán de la ‘Vecchia Signora’, publicó con una imagen y Pogba no dudó en enviarle un mensaje en el que le decía “capitán”.

Los rumores se han intensificado luego que ‘Tuttosport’ publicara que el conjunto turinés está preparando una gran oferta de 120 millones de euros por la vuelta de Pogba.

El medio italiano dejó claro que Mario Mandzukic y Emre Can son algunos de los favoritos para salir en enero. Ambos no fueron inscritos en la lista de Champions League, por lo que buscan su salida lo más rápido posible de Juventus.

