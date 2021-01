Cristiano Ronaldo marcó este domingo en el triunfo de Juventus ante Sassuolo y se convirtió, con 759 tantos, en el máximo goleador en la historia del fútbol. Para los estadísticos, como ‘MisterChip’, el portugués ha roto otro récord histórico, aunque para la FIFA, el ‘7’ de la ‘Vecchia’ todavía está lejos.

Según un artículo del máximo ente del fútbol mundial sobre Josef Bican, que se puede encontrar en su página web, el exjugador nacido en Austria marcó 805 goles en su carrera, número que lo coloca, en solitario, como el máximo goleador de todos los tiempos.

“¿Conoces a Josef Bican? Si lo viste jugar, o bien eres centenario o lo serás pronto. Si no, tal vez viste su nombre ojeando estadísticas o los libros de historia, porque el vienés es simple y llanamente el máximo goleador de la historia del fútbol con un total estimado de 805 tantos marcados durante su carrera, entre 1931 y 1955″, publicó FIFA.

Para ‘MisterChip’, los números de la FIFA carecen de precisión. Tras confirmar que Cristiano había igualado el récord de Bican, el español respondió el comentario de un usuario que lo acusó de no tener la misma información que el ente rector del fútbol.

“La FIFA no sabe ni quien ha marcado el 17% de los 21.727 goles que se han anotado en la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo (su competición estrella). Como para saber los goles que marcó Bican...”, expresó ‘MisterChip’.

Bican dice tener de cinco mil goles

Consultado hace unos años sobre el legado que dejó en el fútbol, Bican se mostró orgulloso por haber hecho una carrera igual o mejor que la de Pelé. Aunque no hay forma de comprobarlo, el austro-checo afirmó que tiene cinco mi goles, número inalcanzable para cualquier mortal.

“En toda mi carrera marqué, efectivamente, cinco mil goles. Tengo entendido que Pelé, contándole los de los entrenamientos, mil quinientos. Eso me lleva a pensar que entre Pelé y yo no hay color. Y eso que la Segunda Guerra Mundial me robó siete años buenos, cuando estaba en mi mejor forma”, dijo el vienés.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR