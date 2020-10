Cristiano Ronaldo se encuentra en el centro de la polémica después de las declaraciones de Vincenzo Spadafora, ministro de deportes de Italia. El funcionario declaró a la cadena RAI que el futbolista, que dio positivo al coronavirus el pasado martes, voló desde Portugal a Italia incumpliendo los protocolos de bioseguridad establecidos en el país por causa de la pandemia.

“¿Cristiano Ronaldo violó el protocolo anti COVID-19 yendo y volviendo de Portugal? Sí, creo que sí. No había autorizaciones específicas de la autoridad sanitaria”, manifestó el representante del gobierno en una entrevista al medio mencionado.

Entonces, el atacante de Juventus se defendió públicamente mediante una transmisión que realizó en cuenta oficial en Instagram. “Regresé (de Portugal) con una ambulancia, no tuve contacto con nadie. Hice todo con permiso. De lo que estamos hablando es totalmente falso”, detalló ‘CR7’.

“Un señor de Italia a quien no quiero nombrar dice que no he seguido el protocolo, pero es falso. He respetado y respetaré los protocolos. Estoy calmado”, indicó el atacante, quien se perderá el compromiso frente a Crotone por la Serie A y el debut en la Champions ante el Dinamo Kiev.





Cristiano Ronaldo respondió al ministro italiano Spadafora. (Video: Instagram)





Cristiano Ronaldo contó cómo pasa el confinamiento

El capitán de la Selección de Portugal agradeció a todos sus seguidores por los mensajes que expresaron preocupación por la salud de la estrella. Asimismo, ‘CR7’ contó que está totalmente separado de sus familiares.

“Estoy bien, gracias por su apoyo y mensajes. No veo la hora de entrenar y jugar pronto. Estoy solo. Mi familia está en otro piso de la casa, no podemos tener contacto. Tomo el sol, no es muy fuerte. Están en cuarentena obligatoria, en cumplimiento de leyes, reglas, protocolos. Regresé de Portugal porque mi equipo y yo nos aseguramos de respetar todos los procedimientos”, reveló.





La motivación de Cristiano Ronaldo en redes sociales

Cristiano Ronaldo ha utilizado las redes sociales para estar más cerca de sus seguidores. Este viernes, el delantero compartió una de las frases motivadores que suelen caracterizarle. El luso, que está haciendo cuarentena en Italia, está en uno de los espaciosos ambientes de su vivienda.

“No dejes que lo que no puedes hacer se interponga en el camino de lo que puedes hacer”, escribió el luso, quien aparece en la fotografía sin polo, en pantalones cortos y sentado al filo de una piscina.