Aguanta Cristiano: la respuesta del Benfica a la propuesta de la ‘Juve’ por Joao Félix

Tiran la casa por la ventana por él, pero el Benfica se cierra. Cristiano Ronaldo habría pedido a Joao Félix, la perla de Portugal, para su nueva Juventus 2019-2020. Sin embargo, el cuadro de Lisboa habría cerrado la puerta ante el interés de la ‘Vecchia Signora’ del Calcio para el mercado de fichajes de verano. Ni 120 millones de euros harán que las ‘Águilas’ venden a una figura que no solo llenará las arcas del club, sino que puede darles aún varias alegrías.



No todo se trata de dinero en este mundo, 120 millones (cláusula de rescisión) puede hacer que el Benfica mire nuevos futbolistas, pero también podrían llegar a un nuevo acuerdo con el atacante de 19 años para alcanzar los 200 millones de euros. “ El Benfica hará todo lo posible para no venderlo, nosotros no nos dejamos llevar por nadie y haré hasta las últimas consecuencias para que nadie salga del club”, dijo su presidente.



Siendo compatriota de Cristiano Ronaldo, en Portugal se afirmaba que Joao Félix se encontraba en conocer y jugar con su máximo ídolo, aunque todo parece hacerse un poco difícil por ahora. Si Mbappé – desde Francia – costó 180 millones al PSG, Benfica hará que la oferta haga de su joven promesa en uno de los futbolistas más caros de la historia del fútbol mundial.



Cristiano Ronaldo y la Juventus quieren fichajes para el próximo curso , habrá que mirar a otro lado para traer contrataciones de cara al proyecto de la Champions League. Así es la historia, veremos que sucede en los próximos días.



► La lista de bajas de Zidane en Real Madrid y sus dudas con tres cracks para la próxima temporada [FOTOS]



► Aguanta Florentino: el nuevo pedido de Eden Hazard que pone en jaque al Real Madrid



► "Espero que esté con nosotros": Pochettino presiona a un objetivo de Real Madrid de seguir en Tottenham



► Lo llama: Messi con 'nuevo' compañero a cambio de 60 millones, pero…