Cristiano Ronaldo es una verdadera máquina. Así lo sostuvo su excompañero en Manchester United , Dimitar Berbatov, quien llenó de elogios al actual delantero de Juventus, quien ya mostraba su potencial cuando jugaba en el cuadro de la Premier League.

Incluso, el exdelantero se animó a contar unas vivencias con el astro portugués, a quien siempre admiró debido a la manera en la que manejó (y sigue manejando) su carrera como futbolista profesional, cosa que no muchos pueden imitar.

“En las fiestas de Navidad que organizábamos, los jugadores nos los pasábamos de maravilla, pero él (Cristiano Ronaldo) era muy profesional. Jamás le vi beber ni siquiera esos días. Se cuidaba de modo extremo. Llegabas a entrenar y ya estaba en el gimnasio. Luego se quedaba a hacer trabajo extra rematando a puerta. Acababa, y se iba a nadar y volvía al gimnasio. Estaba decidido a ser el mejor”, sostuvo Berbatov en conferencia brindada como embajador de una reconocida casa de apuestas.

‘CR7′ también muestra su lado humano cuando así lo cree conveniente, aunque no por ello deja de mostrarse como un todoterreno a la hora de los trabajos que su club le propone día a día antes de cada jornada futbolística.

“Era divertido y cariñoso. He sido un tipo afortunado por compartir aquella temporada juntos. Entrenar con él era como una guerra, porque no pensaba en otra cosa que no fuera ganar en todo, incluido los pequeños juegos que organizábamos. Pero eso no era malo, al contrario. Cristiano Ronaldo era un buen chaval que aumentaba la atmósfera de competitividad del equipo”, agregó.

Cristiano Ronaldo se convirtió en una de las figuras del último triunfo de Juventus por 3-0 sobre FC Barcelona en el Camp Nou, luego de hacerse presente en el marcador con un doblete.

TE PUEDE INTERESAR