Juventus vs. AC Milan se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) en el partido más atractivo de la jornada en Italia. La ‘Vecchia Signora’ está obligada a conseguir un triunfo para cambiar la dinámica de su temporada, hasta este momento marcada por altibajos, y sumarse a la pugna por el título de la Serie A. El compromiso se disputa este miércoles, desde las 2:45 de la tarde (hora peruana), en el estadio San Siro. La transmisión se encuentra a cargo de ESPN 2 y el minuto a minuto por Depor.com.

En el tradicional fútbol del día de la “Befana”, una bruja buena que en Italia trae los regalos posnavideños, la Serie A ofrece un clásico de alto voltaje, entre un Milan líder invicto y un Juventus de Andrea Pirlo que sigue sin arrancar completamente, quinto clasificado a diez puntos de su rival de turno.

El conjunto milanista abrió su 2021 con un triunfo por 2-0 en el campo del Benevento y llega cargado de entusiasmo a la cita con el Juventus, en la que todavía no podrá contar con el sueco Zlatan Ibrahimovic, todavía lesionado.

La última vez que Milan y Juventus se midieron en un día de la “Befana” fue en 1999, cuando el cuadro juventino contaba con el francés Zinedine Zidane, y acabó con un empate a uno. Al final de esa temporada, el Milan se coronó campeón de Italia.

AC Milan vs. Juventus: horarios del partido

14:45 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

15:45 horas - Venezuela, Bolivia

16:45 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

19:45 horas - Reino Unido

20:45 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Unos sueños de gloria que también tiene el Milan de Stefano Pioli, que con un triunfo podría dar un golpe en la mesa y alejar a trece puntos al Juventus, nueve veces consecutivas campeón de Italia.

El equipo turinés abrió su año con un 4-1 al Udinese, con doblete del portugués Cristiano Ronaldo, máximo artillero liguero con catorce goles, y un tanto del argentino Paulo Dybala, que se perfila como titular también en San Siro.

“Es un partido importante, no decisivo. Jugar Milan-Juventus siempre fue fascinante. Jugaremos nuestro partido, pero no creo que sea decisivo, muy importante, pero no decisivo”, advirtió Andrea Pirlo, técnico juventino.

“Dybala está bastante bien, ayer tenía un poco de fiebre, pero hoy está mejor y creo que jugará, si no hay imprevistos”, agregó al referirse a la dupla ofensiva que alineará este miércoles, vista la baja del español Álvaro Morata.

Inter de Milán, segundo a un solo punto de su clásico rival milanés, mirará con atención el resultado de San Siro, pues un tropiezo del AC Milan podría entregarle el liderato con una victoria frente a la Sampdoria.

Con información de EFE





