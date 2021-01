Hugo Sánchez fue uno de los grandes candidatos para dirigir al Cruz Azul en el Clausura de la Liga MX 2020. El ‘Pentapichichi’ estuvo a solo una firma de sentarse en el banquillo de La Noria. Sin embargo, la dirección deportiva del club cementero prefirió fichar al peruano Juan Reynoso, a tan solo unos días del debut de la ‘Máquina Cementera’ en el campeonato mexicano.

En el programa ‘Futbol Picante’ de ESPN, el exjugador del Real Madrid reveló que las negociaciones con el Cruz Azul se cayeron por un tema estrictamente económico. El acuerdo estaba cerrado, pero a último momento, Jaime Ordiales, director deportivo de la ‘Máquina’, le comunicó que no podían pagarle lo inicialmente pactado.

“Estuvo muy cerca, solo faltó la firma del contrato. Yo hablé con Jaime Ordiales quien hizo favor de contar conmigo, estuvimos hablando de todo el tema, de planeación de los entrenamientos que empezarían este lunes, hablamos de jugadores que podían salir, de contrataciones”, dijo Sánchez.

“Estaba todo adelantado, lo económico estaba en un documento donde estaban establecidas todas las situaciones económicas para el cuerpo técnico incluyendo a Óscar Pérez, estuve de acuerdo, solo estuve a la espera de los boletos de avión y el día 31 me dice Jaime que se fue todo para atrás porque el presupuesto que había para el cuerpo técnico no daba para llegar a la costo y si aceptábamos el 50 por ciento podíamos seguir; yo no pedí cantidades, ellos las pusieron, las vi y acepté”, agregó.

Sánchez, quien no dirige un equipo desde 2012 (Pachuca), no ocultó la decepción que le produjo perder el banquillo de Cruz Azul cuando aparentemente estaba hecho. El ‘Pentapichichi’ no lo podía creer.

“No estoy molesto, desilusionado un poco porque todo se estaba hablando con cierta contundencia y a Jaime Ordiales le agradezco la confianza, estaba muy adelantada la conversación a sabiendas de que ya era un hecho, pero la noche anterior te dicen que el 50 por ciento menos sino no hay nada, y fue una sacudida. Si no hubiera existido ese documento hubiéramos podido llegar a un acuerdo, así no se podía aceptar por dignidad”, señaló el también exentrenador de la selección de México.





