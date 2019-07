¿Aló, míster? De Ligt llama a la Juventus para conocer su rol en el equipo y se aleja ahora sí del Barza

Dio el primer paso. Para nadie es un secreto que el nombre de Matthijs de Ligt será uno de los que dará la hora en este mercado de fichajes. La indecisión, hasta hoy, del defensor holandés del Ajax por continuar su futuro o en la Juventus o en el Barcelona, no ha hecho más que alimentas los rumores de cuál será su próximo destino. No obstante, parece ser que esta novela va llegando a su fin. ¿Qué pasó ahora? No dejes de leer esta nota.



Según informó este domingo el diario italiano 'La Gazzetta dello Sport', De Ligt ya habría hablado con Maurizio Sarri, entrenador de la Juventus, con la finalidad de conocer cuál será su papel a desempeñar en el equipo. Asimismo, preguntó por el proyecto 'bianconero' y cómo es que alguien como él podría encajar en el mismo. El DT italiano quedó encantado con la llamada telefónica.

Si bien es cierto que el joven central del Ajax ya mostró su inclinación por seguir su carrera en Italia, en el conjunto de la 'Vecchia Signora' existe aún cierto miedo a lo que pueda pasar pues el acuerdo aún no está cerrado y el Barcelona sigue el acecho. Recordemos que los 'Azulgrana' tienen el 'sí' del equipo de De Ligt, pero no el del jugador. Todo lo contrario con los turineses.



De acuerdo a varios medios en Italia, De Ligt desembarcará en Turín por un total de 75 u 80 millones de euros con un sueldo de 12 'palos' por temporada, una cifra que colma las expectativas de él y, especialmente, de su representante Mino Raiola, quien le dio una negativa al Barcelona por presentar una oferta contractual por el futbolista muy baja, acorde a la realidad de los salarios de la plantilla culé, así como la proyección que existe con el holandés.



Es así que ante la veteranía de Leonardo Bonucci y Giorgio Chiellini, De Ligt se convertiría en el futbolista en donde la ‘Juve’ lo mira como el nuevo encargado de la defensa. A falta de oficializarse, de acuerdo al medio italiano, el zaguero de la Selección de Holanda sería otro de los ‘mega fichajes’ que se uniría a Cristiano Ronaldo en el proyecto en pro de ganar la Champions League.

► ¡Portazo al Real Madrid! La última 'movida' del United que aleja a Pogba del Santiago Bernabéu



► ¡A pedido de Messi! Barcelona irá por el fichaje de una 'joya' argentina a cambio de 120 millones de euros



► Toca hacer historia: la oncena de Perú para enfrentar a Brasil en la gran final de la Copa América 2019 [FOTOS]



► Messi hinchó por Perú: astro argentino destruyó a la CONMEBOL y a Brasil antes de la final de la Copa América