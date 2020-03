Alexis Sánchez llegó al Inter de Milán procedente del Manchester United en condición de cedido. Sus primeros cotejos fueron prometedores en la tienda nerozzurra, pero con el pasar del tiempo se desinfló. Las lesiones también han mermado su nivel y es incierto su futuro de cara al mercado de fichajes 2020-21.

En la tienda del Inter de Milán consideran que pueden rescatar la mejor versión de Alexis Sánchez, pero le han condicionado la continuidad al delantero chileno. Según apunta este lunes el diario AS a través de su edición digital, el cuadro italiano quiere que gane menos dinero en el corto plazo.

Actualmente, Alexis percibe 400 mil euros a la semana en el Inter, aunque la dirigencia ya conversó con él a la espera que - en el nuevo curso - se lleve al bolsillo solo 200 mil; la mitad. Prácticamente le abren la puerta de salida del Giuseppe Meazza a meses que abra el libro de traspasos.

Alexis Sánchez y su futuro en Europa

Hay que tener en cuenta que el ‘Niño Maravilla’ e internacional con la Selección de Chile tiene contrato con los ‘Red Devils’ hasta mediados de 2022. En el equipo de Old Trafford no tiene sitio, por lo que si no continúa en el cuadro de Antonio Conte haría maletas hacia otro rumbo.

Por otra parte, el Gobierno italiano aprobó un decreto en el que, por lo referido al deporte, se ordena que todas las competiciones deberán disputarse a puerta cerrada hasta el 3 de abril de 2020, en el ámbito de unas medidas de seguridad por el brote del coronavirus, que ya causa 107 muertos y más de 2.700 afectados en el país. El club de Alexis Sánchez no tendrá el apoyo de los suyos por un tiempo.

