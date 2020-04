Nada está dicho. En los últimos días muchos han sido los rumores que se han dicho entorno al futuro de Edinson Cavani en el París Saint-Germain. El atacante uruguayo acaba contrato con los ‘parisinos’ en junio, y desde Italia aseguran que su nuevo destino estaría en Milán, más precisamente en el Inter.

Según pudo dar a conocer hoy ‘La Gazzetta dello Sport’, habría sido el propio Cavani quien por medio de sus representantes se ha ofrecido para reforzar al Inter de Milán la próxima temporada. Así, un nuevo pretendiente se suma a la lista del jugador uruguayo, que también es requerido por otros clubes como el Atlético de Madrid, Newcastle y más.

En esta misma línea, tal y como resalta la citada fuente, la directiva del Inter no vería con malos ojos la posible incorporación de Cavani a sus filas, mas ahora que no es seguro que Lautaro Martínez siga en el equipo. No obstante, la llegada del internacional uruguayo de 33 años no es una tarea fácil de conseguir, empezando por su sueldo.

Sino, basta con recordar que la llegada de Cavani al Atlético de Madrid en el último mercado se vio frustrado justamente por ello. Los ‘colchoneros’ no pudieron cumplir con la alta demanda del '9′, lo que llevó a que la negociación se estancara y se prolongara hasta junio, fecha en la será libre de decidir sobre su futuro.

