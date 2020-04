Con todo. Recién llegado hace unos meses a la filas del Barcelona, Martin Braithwaite no ha dejado de mostrar ni un solo día desde su arribo que su meta en el club es hacer historia con los ‘azulgrana'. Por ello, hoy el delantero danés se entrena dando lo mejor de si, y ni la cuarentena en España lo alejará de su objetivo.

Así lo dejó entrever el propio futbolista durante una entrevista para la televisión pública de su país ‘DR’, en donde Braithwaite aseguró que el plan de ejercicios impuesto por el Barcelona es solo una parte del entrenamiento que él realiza, pues sabe que si quiere ‘romperla’ en el Camp Nou, tiene que exigirse al máximo.

“El plan del Barça solo constituye una tercera parte de mi entrenamiento, porque le he añadido mucho más. Ejercito mi rapidez y mi resistencia. Ahora me entreno mucho más en detalle que antes, así que volveré en mucha mejor forma física”, explicó el danés, antes en el Leganés de LaLiga española.

Incorporado en el último mercado de fichajes, Martin Braithwaite es consciente que sobre sus hombros carga con la responsabilidad de suplir a dos grades jugadores como lo son Luis Suárez y Ousmane Dembélé, ambos lesionados. Motivo por el cual, al danés no se le pasa por la cabeza desaprovechar esta oportunidad de ganarse un lugar en el equipo.

“Tengo que ser titular y goleador. Cuando juegas para el Barcelona tienes muchas oportunidades, así que no hay duda de que me veo a mí mismo marcando muchos goles y como uno de los goleadores del equipo y de la Liga. Para eso estoy aquí”, agregó Braithwaite, que hoy se entrena en el sótano de su casa y su jardín.

Braithwaite, que apenas ha jugado 3 encuentros con la camiseta del Barcelona hasta antes del parón por el coronavirus, insistió en que tiene la confianza suficiente en el trabajo duro de sus frutos tarde o temprano. “Tendré una recompensa enorme. Ahora hay una pausa, lo veo como una ventaja. Sé que no hay nadie que entrene y trabaje como yo”, dijo.

Finalmente, el ariete danés terminó la entrevista con un gran mensaje para sus seguidores y demás hinchas del Barcelona: “Todavía no he demostrado lo que puedo hacer. Siento que lo he hecho bien, pero sé que lo puedo hacer aún mejor”, avisó el jugador de 28 años. No hay duda que mas vale que Suárez y Dembélé se pongan las pilas.