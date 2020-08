Paulo Dybala ha sido la gran figura de la Juventus en la temporada 2019-20. El argentino hizo tan bien las cosas que la Serie A no dudó en elegirlo como el mejor jugador de la campaña, pese a ello, su continuidad en el próximo curso no está garantizada ante el interés de varios clubes por ficharlo.

En el campeón del fútbol italiano son conscientes que el delantero argentino podría irse de buenas a primeras al Manchester City o Real Madrid, es por eso que ya han pensado en un jugador de élite para reemplazarlo. Según el portal ‘Calciomercato', se trata nada menos que de Antoine Griezmann.

El delantero francés del FC Barcelona interesa en la Juventus por sus grandes condiciones. Si bien la temporada 2019-20, no ha sido de las mejores para el galo, la ‘Vecchia’ sabe que es uno de los atacantes con mejor perfil para tapar el hueco que posiblemente deje Dybala con su partida.

Antoine Griezmann lleva apenas un año en el FC Barcelona.

Siempre según la citada fuente, aunque es grande el deseo de Juventus de contar con Griezmann cuando ya no esté Dybala, los italianos con conscientes que su salida del Barcelona no será nada fácil debido al alto costo de su ficha, que no bajaría de los 100 millones de euros.

A las grandes sumas de dinero habrá que sumarle el interés de Griezmann de seguir en el Barcelona. Si bien no ha tenido su mejor temporada, el galo quiere cobrarse una revancha en el 2020-21 y convertirse en un intocable del once, algo que no logró con Valverde ni Setién.

Cabe recordar que además de la Juventus, PSG y Manchester United han mostrado interés en el fichaje de ‘Grizzi’ para la próxima temporada.





