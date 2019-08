Una vida: los millones que debe pagar Dybala si es vendido al Manchester United

No tiene sitio en la Juventus , pelea por un lugar en el equipo, pero las razones no serían solo deportivas, sino también económicas. Paulo Dybala , quien firmó un contrato por diez temporadas con la Juventus en el 2016, podría estar afrontando sus últimos días como jugador de la ‘Vecchia Signora’, aunque esa partida tendría un duro golpe para su cuenta bancaria. ¿El motivo? Un agente le reclama 40 millones de euros por una ruptura de contrato.



Antes de ser representando por su hermano Gonzalo Dybala, Paolo era manejado por Pierpaolo Triulzi, su antiguo agente que trabajaba con una empresa en Malta. Al romperse el vínculo, el ex representante envío un reclamo ante el TAS por incumplimiento de contrato, dándosele la razón en el mes de febrero. ¿Qué ganó Pierpaolo? El abono por derechos de los últimos seis años de contrato que le quedan al delantero argentino con la Juventus.



El mismo Pierpaolo pide 40 millones de euros, los mismos que el futbolista tendría que depositar si es que termina marchándose al Manchester United en el mercado de fichajes de verano. En Italia aseguran que la ‘Juve’ hace todo lo posible para enviarlo a Inglaterra y así tentar la posibilidad de poder afrontar el traspaso de Paul Pogba en los próximos días.



El cierre del mercado de pases en la Premier League es el 8 de febrero y restan pocos días para que se aclare la situación del convocado a la Copa América de Brasil 2019. Por ahora sigue en la ‘Juve’, aunque todo se definiría a más tardar en esta semana. Si Dybala se va a la isla británica, tendrá que ver como saca dinero para enviárselo a Pierpaolo. Así es la situación.



