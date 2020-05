Se acerca la apertura del mercado de pases en Europa y, desde hace varias semanas, el nombre de Lautaro Martínez ha sonado fuerte para convertirse en nuevo fichaje del FC Barceona. En medio de ello, el español Luis Suárez Miramontes, exjugador de Inter de Milán y del club azulgrana, opinó lo que él haría en lugar del argentino.

Luis Suárez, único español de nacimiento ganador del Balón de Oro, campeón continental como futbolista y exseleccionador nacional, comentó en una entrevista al diario italiano “La Gazzetta dello Sport” que en el Barcelona Lautaro Martínez no tendría el protagonismo que tiene ahora en el Inter.

“Decidir si se queda o no es muy complicado. Si fuera él, no cambiaría de equipo. Aunque si llamara (el argentino, Lionel) Messi sería complicado no pensarlo. Pero hablamos de un chico todavía muy joven, que tiene todo el tiempo para lanzarse a por otros desafíos en un futuro”, dijo Luis Suárez, que fue doble campeón de Europa con el Inter, en 1964 y 1965.

“Digamos la verdad, en España tendría menos protagonismo que en el Inter. Me permito darle un consejo ‘quédate donde estás’”, agregó.

Lautaro Martínez, de 22 años, marcó 16 goles en 31 partidos este año, uno de ellos precisamente en el Camp Nou contra el Barcelona. Tiene contrato hasta 2023 y una cláusula de rescisión de 111 millones de euros.

Luis Suárez consideró además que el argentino Mauro Icardi, excapitán del Inter actualmente cedido en el París Saint Germain, ya no volverá a vestir la camiseta interista después de los duros altercados del año pasado con la cúpula directiva del club.

“La relación está rota definitivamente. Creo que es imposible imaginarle de nuevo en el Inter. Hará falta optimizar los ingresos generados por su traspaso, para poder fichar a otro gran jugador. Pero sí que queda el disgusto por lo que ocurrió”, afirmó Luis Suárez.

