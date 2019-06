Puras bombas: De Ligt cerca de Juventus, Pogba asoma y el trueque de cracks que preparan en Turín

El mercado de fichajes para la próxima temporada está más que entretenido. Eden Hazard ya es parte del Real Madrid y Frenkie de Jong se puso la camiseta del Barcelona luego de dejar el Ajax de Ámsterdam. Hace un año Juventus hizo oficial la llegada de Cristiano Ronaldo, pero no se quiere quedar de brazos cruzados para lo que se viene. Matthijs de Ligt es una contratación que en cuestión de horas podría llegar a la ciudad de Turín.

Varios medios italianos como Corriero dello Sport sostienen que Matthijs de Ligt será nuevo jugador de Juventus para las próximas cinco campañas con un sueldo de 10 millones de euros. No obstante, este no será el único movimiento de parte de los bianconeros para 2019-20. Son conscientes que Paul Pogba quiere salir del Manchester United y para afrontar su llegada planean ampliar el contrato de patrocinio con la marca Adidas.

Solo así, Juventus irá con todo por Pogba, quien también es pretendido por Real Madrid, a pedido del técnico Zinedine Zidane. Es más, en la 'Juve' se han fijado también en dos nombres de jóvenes figuras de la Roma: Nicolò Zaniolo y Lorenzo Pellegrini. Así lo afirma La Stampa.

Es tanto el deseo del vigente campeón de la Serie A por llevarse a estos jugadores del cuadro de la capital italiana que pretenden dar como moneda de cambio a Gonzalo Higuaín, Matteo Perin y Leonardo Spinazzola.

También, se apunta que Juventus gestiona la salida de Joao Cancelo por no menos de 55 millones de euros y que si Pogba no termina en Turín, buscarán seducir a Adrien Rabiot. El volante del PSG vence contrato con los parisinos a fin de mes y no le costaría ni un euro al club.

