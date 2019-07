La ridícula oferta del Napoli al Inter de Milán para traerse a Mauro Icardi

No está convocado en la Selección de Argentina, pero en la liga italiana es un ‘killer’. Por ello, cuando se lee una oferta de 40 millones de euros por Mauro Icardi , se puede considerar muy por debajo de lo que cuesta en la realidad el delantero argentino. De acuerdo a medios italianos, el Napoli ha presentado esa propuesta al Inter de Milán para hacerse con los servicios de un atacante con el que no cuenta Antonio Conte de cara a la siguiente temporada.



El papel de rebelde y la presencia de su esposa y representante Wanda Nara han hecho que el Inter le haya bajado el pulgar a Icardi. Sin embargo, el albiceleste aún no se encuentra valorizado en el mercado de pases del ‘Viejo Continente’. Entonces, ¿por qué tan poco dinero? Al parecer, se trataría solo de un acercamiento del cuadro de Carlos Ancelotti con el Inter.



Así como también lo ha hecho con James Rodríguez , el cuadro napolitano desea reforzar su ataque para poder competir con la Juventus para el curso del 2019-2020. La posibilidad de que Nicolas Pépé termine en el Arsenal solo hace que en el Napoli se mire otras posibilidades. Y Icardi te asegura una buena cantidad de goles para una temporada.



Manolas ha sido el fichaje más importante que ha realizado hasta la fecha los italianos. Por el defensor griego se pagaron 36 millones de euros por su carta pase a la Roma.



