Con 45 años recién cumplidos, a Gianluigi Buffon le queda cuerda en el mundo del fútbol y no piensa retirarse al final de la presente temporada. El italiano, actual arquero del Parma, equipo donde debutó en la profesional y con el que anhela volver a la Serie A, ha repasado su trayectoria reciente con un ex compañero de la Selección Italiana: Christian Vieri.

Junto a Christian Vieri, Antonio Cassano, ‘Lele’ Adani y Nicola Ventola, el mítico portero italiano fue entrevistado por el canal de Twitch y habló además de la Champions League, de su etapa en el Paris Saint-Germain (PSG) y de la Juventus.

Lo que ha sorprendido es su recuerdo del PSG: “Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí enseguida el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos. Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo, los rondos tenían una calidad increíble”.

Fue en la temporada 2018/2019 cuando jugó en el equipo parisino y también recordó que el objetivo de ese entonces era la Liga de Campeones: “En ese PSG estaba convencido de que la habríamos ganado. Éramos superiores. Fuimos a Manchester a jugar la ida de los octavos con el United y dominamos, pero nos eliminaron en la vuelta y esa fue la decepción más grande de mi carrera. En el ambiente faltaba la actitud que tenía la Juve, las ganas de luchar que tenía un Chiellini”.

Para Gigi, dejar el PSG fue una equivocación en su carrera: “Irme fue el mayor error de mi vida. Renuncié a 10 millones. Me dijeron que en la Champions habría jugado Areola, y no lo acepté: en el deporte, para mí, juega el que se lo merece. ¿Por qué debía ser segundo en Francia? Como mucho podía serlo en Italia, y por eso regresé a la Juve. Luego me arrepentí, porque Areola se lesionó y ficharon a Keylor en su lugar”.

Juventus y su retirada

Además, de sobre el PSG, Buffon también se refirió de la ‘Juve’ y de cómo estuvo a punto de jugar en España, pero no en el Real Madrid: “La Juve me hizo llegar a lo más alto. Fue la mejor decisión de mi carrera, me ayudaron mi padre y mi agente a tomarla. Me querían Roma y Barça, estaba a punto de irme a España, estábamos cerca. Mi padre dijo que la Juve era la mejor decisión, porque llevaba cinco años sin Scudetto y habría vuelto a ganar. Así fue”.

Contrato de Buffon en Parma vence en junio. (Foto: Agencias)

En cuanto a su adiós al fútbol, el italiano ha confirmado que no será hasta el final de la temporada 2023/2024, cuando finaliza su actual contrato con el Parma: “Me gustaría retirarme después de la próxima temporada, no más. Soy competitivo, no quiero que me consideren un segundo. Siempre voy al campo para mejorarme”.

