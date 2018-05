Es cierto. AC Milan e Inter no son los equipos de antaño. No ganan un título de Serie A hace mucho tiempo, tampoco juegan la Champions y mucho menos tienen esas temibles plantillas que todos queríamos utilizar en el 'Winning Eleven'.



Y es que hace una década, antes de la hegemonía total del Barcelona y Real Madrid, muchos optaban por elegir a los italianos para la disputa de un Clásico. Tan usual era que los onces salía de memoria. Por ejemplo, Dida, Maldini, Pirlo y Gilardino eran infaltables.



Si hablamos del Inter de Milán no podemos no mencionar a cracks como Samuel, Verón, Adriano y otros. A continuación, en la siguiente galería repasa las alineaciones que utilizabas cuando llegaba la hora de jugar un Clásico del 'Calcio' en el ' Winning'.