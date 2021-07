Dentro de la selección de Italia hay decenas de historias de cada integrante campeón de la Eurocopa. Sin embargo, la de Matteo Pessina es la que marca una distancia. Más allá de que hace cuatro años jugaba en la Serie C y hoy tocó la gloria del Viejo Continente, lo cual también es muy destacable, el mediocampista del Atalanta tiene un lado B que se ha visto muy poco en un futbolista de élite.

Además de su gran talento para dominar el balón, Pessina tiene otras habilidades fuera del campo. Sobre todo para los estudios. Desde muy pequeño se destacó por su capacidad para el latín y las ciencias. Por ello, después de terminar el colegio, perfecciono su habla de esta lengua romance.

En la sangre lleva un amor por el arte que los hace único para ser jugador de fútbol. Así lo contó su profesor del colegio Stefano Motta. “Tiene una sensibilidad poco común, algo que no esperarías del estereotipo machista del futbolista”. Asimismo, se declara un fanático del ballet, gusto herededado por su hermana Carlota, quien es bailarina profesional.

Durante su carrera nunca dejó de lado los estudios. Ingresó a estudiar Economía en la Universidad Luiss de Roma. Aunque tiene claro que esta elección lo mantendrá ligado el fútbol.

“He elegido esta facultad porque mi padre es asesor fiscal y su mundo me fascina. También creo que me ayudará en el futuro a gestionar mi vida, y me ayuda a mantener la mente abierta”, dijo a Il Corriere della Sera.

No es un estudiante más. Siempre obtiene alta calificaciones, producto de su gran capacidad para resolver números. Esta misma las suele utilizar, sobre todo la geometría, para mejorar como jugador dentro del campo de juego. Calcula todo lo que se ponga en su camino.

“Es un jugador diferente con respecto a sus colegas: ningún tatuaje, nada de PlayStation, contactos sociales limitados al ámbito del fútbol, nunca un cotilleo”, así es como describe la prensa italiana a este futbolista que marcó dos goles en la ‘Euro’ para la Azzurra, y forma parte de la nueva camada del balompié italiano.





