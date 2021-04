Dani Alves tuvo un breve paso por la Juventus durante la temporada 2016-2017. Tras ganarlo todo con el Barcelona durante ocho años, buscó nuevos desafíos fuera de la Ciudad Condal. Sin embargo, su estadía en Turín solo duró un campeonato a pesar de que tenía un contrato por dos años.

Se habló mucho sobre su salida, pero nunca se conoció el motivo principal por el cual Alves armó maletas para irse al Paris Saint Germain. Después de casi cuatro años, el futbolista brasileño se animó a contar en sus redes sociales la razón principal que lo obligó a abandonar el cuadro ‘bianconero’.

El actual jugador del Sao Paulo se tomó un tiempo para interactuar con sus seguidores a través de preguntas que estos le fueron dejando en su cuenta de Instagram. Una de las interrogantes que respondió fue la que le hizo un fanático italiano: “¿Por qué te saliste de la Juventus? Deberías regresar”.

La respuesta del ‘Correcaminos’ no tardó en llegar. “Porque me dijeron que cambiarían de forma de jugar y no lo hicieron”. Haciendo referencia a que el estilo de juego que aplicaba la ‘Juve’ no sacaba el máximo de su rendimiento.

Pese a conquistar dos títulos (Serie A y Copa Italia), y llegar a disputar la final de la Champions League, cayendo en la final ante el Real Madrid, el nacido en Bahía nunca logró acoplarse al sistema táctico del conjunto turinés.

Cabe recordar que Dani Alves siguió su carrera en el PSG, club donde militó hasta la campaña 2018-2019, para después regresar al fútbol brasileño y calzarse la camiseta del Sao Paulo.









