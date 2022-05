El defensa italiano del Juventus Giorgio Chiellini jugará este lunes su último partido con la camiseta blanquinegra ante la afición del conjunto turinés, que le rendirá homenaje al término del encuentro frente a la Lazio, y se despidió con un sentido mensaje: “La’Juve’ lo ha sido todo para mí”.

“Ha llegado el día. Esta noche me atravesará un torbellino de emociones. La ‘Juve’ ha sido todo para mí. Mi juventud, experiencia, madurez. Lasganas de ganar, la alegría del triunfo, la aceptación de la derrota,la emoción del desafío, el duelo en la cancha, mi cabeza siempre vendada...”, escribió el capitán de la ‘Vecchia Signora’ en redes sociales.

Chiellini se despide después de 16 temporadas defendiendo el lema del Juventus: ‘Fino a la fine’ (Hasta el final). En estas 16 temporadas en Turín, el carismático defensor ha sido uno de los jugadores más prolíficos de la historia del club, habiendo levantado nueve veces el ‘Scudetto’ (2012-2020) -de manera consecutiva-, cinco Copas de Italia y otras cinco Supercopas de Italia.

El futuro del jugador apunta a la MLS, la liga estadounidense, pero por el momento no hay nada oficial. El propio Chiellini, de hecho, revela que no sabe todavía cuál será su futuro: “Así me encuentro frente almás bello de los atardeceres tratando de imaginar un nuevo amanecer, porque el viaje no termina. Todavía no sé lo que me espera después, pero será otro momento y otra historia”.

“El Tres. Mi número. Pero también las sensaciones que ahora conviven en mi alma”, continuó el internacional ‘azzurro’.

“Alegría por una aventura que ha terminado así, por haber realizado todos los sueños, imaginables o no y quedar para siempre en la historia de este gran club”, añadió.

“Serenidad. Elegir el momento adecuado para despedirme, marcharme con un nivel acorde con lo que he sido, haber compartido tantos valores y emociones que nadie jamás podrá borrar”, destacó.

“Y agradecimiento. Para todo el Juventus, para la familia Agnelli (dueños del club), que me ha adoptado todos estos años, para mis seres más queridos y para todas las personas que amo, sin las cuales no sería la persona que soy ahora”, expresó.

“Gracias por acogerme, aguantarme, apoyarme y por dar sentido al significado de la palabra sueño. Gracias, ‘Fino a la fine’, gracias”, sentenció.

Chiellini, que ya anunció hace unas semanas su retirada de la selección italiana tras el próximo partido contra Argentina en la llamada Copa de Campeones, conocida también como ‘Finalissima’, se despedirá del equipo juventino junto al argentino Paulo Dybala, que también dejará de formar parte del proyecto del técnico italiano Massimiliano Allegri en cuanto acabe la presente campaña.





