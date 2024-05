Juventus vs Atalanta se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 15 de mayo por la gran final de la Copa Italia, en un partido que se realizará en el Estadio Olímpico de Roma. El encuentro está programado para jugarse desde las 2:00 de la tarde (hora peruana, 4:00 p.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Golazo de Morata para el título en la Copa Italia 2016. (Video: Juventus)





Juventus vs Atalanta: posibles alineaciones

Juventus: Sczesny; Gatti, Bremer, Rugani, Weah; Cambiaso, Locatelli, Rabiot; Filip Kostic, Dusan Vlahovic y Yildiz.

Atalanta: Carnesecchi; Marten De Roon, Isak Hien, Djimsiti, Hateboer; Mario Pasalic, Ederson, Matteo Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Koopmeiners.