Tras anunciar que no renovaría contrato con el PSG y despedirse de sus compañeros e hinchas, Kylian Mbappé últimamente se muestra muy activo con la prensa, que no pierde la oportunidad de preguntarle a qué equipo migraría tras jugar siete temporadas en la Ligue 1. Aunque el Real Madrid es el único club que tiene todas las posibilidades de ficharlo, el francés aún no confirmó nada, pero en España se da por hecho su llegada y que anunciaría luego de la final de la Champions League. Sin embargo, el galo lanzó un guiño que preocuparía a más de un hincha madridista. ‘Kiki’ reveló a un medio internacional que, si llegase a jugar en Italia, el único club por el que optaría sería el Milan de la Serie A.

El delantero, de 26 años, recientemente habló para las cámaras del medio internacional Sky Sports en la gala de los Globe Soccer Awards y fue cuestionado sobre el fútbol italiano. El francés dejó un claro guiño hacia el AC Milan y expresó su amor hacia el club. “¿Fútbol italiano? Nunca se sabe lo que pasa. Si algún día juego en Italia, sería en el Milan. Cuando era niño, era hincha del AC Milan y siempre veía la Serie A y todos los partidos del Milan”, declaró Mbappé, antes de partir hacia Francia para concentrarse con la selección francesa para preparar la próxima Eurocopa.





Asimismo, Kylian agregó que este fanatismo por el equipo de la Serie A comenzó desde su infancia, donde probablemente se hizo la promesa de vestir la camiseta de los ‘Rossoneri’ . Este sentimiento fue cultivado por su familia, que al igual que él, también son fanáticos del equipo italiano, abriendo así la posibilidad en el futuro de que el francés pueda jugar en Italia. “Toda mi familia es hincha del Milan”, declaró.

Esta revelación sobre el jugador no resulta totalmente inesperada, dado que se difundió fotografías de su infancia en las que se le ve vistiendo la camiseta del equipo ‘Rojinegros’. Además, su madre, Fayza Lamari, antes del partido de fase de grupos del PSG contra un equipo italiano, ya había mencionado que Mbappé era seguidor del Milan desde niño. Esta inclinación habría sido influenciada por una amistad que mantuvo con un italiano durante su infancia.

Además, este martes no fue la única novedad relacionada con Kylian, ya que fue galardonado como el Jugador del Año en los premios Globe Soccer Awards a nivel mundial. Entre otros premiados destacados se encuentran el Barcelona, reconocido como el equipo femenino líder; el Manchester City, como el equipo masculino destacado; y Xabi Alonso, quien fue distinguido como el mejor entrenador del año.

Ahora, en lo que respecta al futuro de Mbappé, parece que su destino sería jugar para el Real Madrid en LaLiga, y su llegada está cada vez más próxima. Según informes de medios locales, se espera que su fichaje se anuncie después de la final de la Champions League, en la que los ‘Merengues’ se enfrentarán al Borussia Dortmund. En cuanto a su presentación, la fecha más probable sería la segunda quincena de julio, con la intención de evitar que se prolongue hasta agosto.

Kylian Mbappé reveló que le gustaría jugar en el Milan de la Serie A de Italia. (Vídeo: Sky Sports).





¿Qué títulos logró Kylian Mbappé en el PSG?

Desde su llegada al Paris Saint-Germain en la temporada 2017/2018, el joven francés Kylian Mbappé acumuló una impresionante lista de títulos. Su contribución fue fundamental en el dominio del PSG en la Ligue 1, donde el equipo logró ganar siete títulos de la liga francesa. Mbappé demostró ser una pieza clave en el éxito del equipo, mostrando su habilidad y liderazgo en el terreno de juego.

Además de sus éxitos a nivel nacional, Mbappé ha sido una parte fundamental en la consecución de varias Copas de Francia (3), Copas de la Liga (2) y Supercopas de Francia (4). Aunque no ha logrado alzarse con la codiciada Champions en la temporada 2019/2020, su destacada actuación ha sido esencial para consolidar al PSG como un contendiente respetado en la escena europea.

Kylian Mbappé renovó por última vez con el PSG en mayo de 2022. (Foto: Getty Images)





¿En cuánto está valorizado Mbappé?

Según Transfermarkt, un portal alemán especializado en la valoración de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, tiene un valor estimado de 180 millones de euros. Este jugador internacional con Francia, que previamente jugó en el AS Mónaco, es versátil y puede desempeñarse tanto como centrodelantero como extremo por las bandas.





De AS Mónaco a PSG: el nacimiento de una estrella

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y comenzó negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Gracias al respaldo financiero del fondo soberano de Qatar, el PSG tenía la capacidad económica para llevar a cabo una transferencia de gran magnitud. Tras varias semanas de negociaciones, llegaron a un acuerdo con el equipo monegasco por el traspaso de Mbappé.

El acuerdo de transferencia se estructuró en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una suma significativa como préstamo y se comprometió a abonar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los reportes, el costo total del acuerdo superó los 180 millones de euros, convirtiendo a Mbappé en uno de los jugadores más costosos de la historia.

Mbappé se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una figura clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial en la lucha del PSG por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.

Kylian Mbappé aún no ha ganado la Champions League en su carrera. (Foto: Getty Images)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

La FIFA y la UEFA "han abusado de su posición de dominio" al oponerse a la Superliga, proyecto de competición semi-cerrada que estuvo a punto de hacer implosionar el fútbol europeo en 2021, según una decisión de la justicia española publicada el lunes. (Video: AFP)