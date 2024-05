Tras conocerse que su contrato con el Inter de Milán está llegando a su fin, varios clubes de Europa y Sudamérica, como es el caso de River Plate en Argentina, sueñan con tener a Alexis Sánchez en su delantera. El atacante chileno de 35 años, en la fase final de su carrera, no disfruta del protagonismo que esperaba. Aunque no es titular en el club de la Serie A, los ‘Nerazzurri’ están contentos con su contribución al plantel. Sin embargo, con el objetivo de llegar en buena forma a la Copa América que comienza en junio y ser convocado por Ricardo Gareca, Alexis está analizando su futuro y las próximas semanas serán claves: si regresar al club ‘Millonario’ que lo vio cruzar el Atlántico o buscar otro destino en otro club europeo para cerrar su carrera.

Alexis está viviendo sus últimos días en el Inter, ya que su contrato finalizará el próximo 30 de junio y quedará en libertad de acción. De esta manera, concluirá su segundo ciclo en el flamante campeón de la Serie A y ya varios clubes están interesados en contar con él para la próxima temporada, dado que el chileno tiene como objetivo mantenerse en un buen nivel para ser considerado por la selección chilena.





A pesar de no acumular los minutos que espera, la capacidad goleadora de Alexis, combinada con su inteligencia de juego, lo convierten en una opción tentadora para muchos equipos que buscan experiencia y habilidad en el área. Sin embargo, el club italiano con el que todavía tiene contrato reconoce la importancia que tuvo el chileno en la última temporada, por lo que Simone Inzaghi, director técnico del club milanés, ha aclarado su panorama.

“(Marko) Arnautovié y (Alexis) Sánchez fueron importantes cuando se les llamó. El club sabe que quiero conservar a los mismos jugadores con los que trabajé este año”, precisó el DT de los ‘Nerazzurris’. El apodado como el ‘Niño Maravilla’ dio el salto al fútbol europeo en 2008 después de haber jugado en clubes como Cobreloa, Colo Colo y River Plate en Sudamérica, para luego iniciar su camino en el ‘Viejo Continente’.

El futbolista inició su carrera en el continente europeo fichando por Udinese, donde mostró un rendimiento destacado que atrajo la atención de clubes de mayor renombre. Posteriormente, alcanzó éxitos significativos en clubes como Barcelona, Arsenal e Inter de Milán, consolidando su reputación como uno de los jugadores más talentosos y exitosos en el escenario futbolístico europeo.

Después de 16 años en Europa, se está considerando la posibilidad de que Alexis regrese a Sudamérica, especialmente con el interés sólido mostrado por River Plate, según lo informado por el periodista Germán Balcarce en Sports Radio. El futuro del chileno es incierto, ya que le quedan tres partidos en el campeonato italiano que podrían ser aprovechados para despedirse de los aficionados y del club.





¿Qué posibilidades tiene Alexis Sánchez de llegar a River?

Al igual que sucede con otros futbolistas en Europa, la decisión de Alexis de regresar a River será de suma importancia por encima de cualquier oferta que el club pueda ofrecer, sobre todo teniendo en cuenta que su futuro estará en sus manos al finalizar su contrato. Aunque Alexis tiene un fuerte apego al club argentino, en la última semana varios clubes europeos han mostrado interés en ficharlo.

El Olympique de Marsella, Udinese y Parma están considerando la posibilidad de fichar al atacante, especialmente porque jugó anteriormente. Sin embargo, hasta el momento no se avanzó en negociaciones concretas. Se anticipa que no faltarán ofertas para el futbolista en cuestión. Mientras tanto, River Plate espera en silencio, ya que la dirigencia cree que este es el momento ideal para que Alexis regrese al club. Consideran que esta oportunidad podría ser la última para concretar su regreso.

Alexis Sánchez y Radamel Falcao coincidieron en River Plate entre 2007 y 2008. (Marca.com)





Los ‘Nerazzurris’ quieren poner candado a Sánchez

A pesar de no ser titular en el once inicial del equipo italiano, la directiva del Inter respalda la postura de su entrenador y trabaja en esa dirección, reconociendo que Alexis es un jugador que todavía puede aportar mucho al club. Piero Ausilio, director deportivo de los ‘Nerazzurri’, señaló que el atacante de 35 años sigue siendo valorado por el club.

“Claro que evaluaremos las condiciones de Alexis Sánchez. Termina contrato, pero no eso no significa que no tenga posibilidades de quedarse en el club”, explicó el encargado de fichaje al periodista de Fabrizio Biasin. También destacó cómo el jugador de la ‘Roja’, contribuyó con su experiencia a un equipo que aprecia su presencia.

Tras de regresar a la Serie A luego de dos años, Sánchez se trazó como meta sumar minutos y recuperar el alto nivel que solía tener; sin embargo, su protagonismo no es el mismo que antes pero club lo avala. “Estamos contentos con Sánchez, es un jugador muy importante. Vino para decirnos que haría lo mejor que pudiera y que estaría completamente disponible. Estamos satisfechos con lo que ha hecho esta temporada. El vestuario lo sabe y nosotros, con el entrenador, vemos lo bueno que es dentro y fuera de la cancha”, indicó Ausilio.

Alexis Sánchez ganó 3 títulos como jugador del Inter de Milán. (Foto: Getty Images)





Trofeos logrado por Alexis Sánchez

Alexis Sánchez acumuló una impresionante colección de trofeos a lo largo de su carrera futbolística, lo que demuestra su éxito y versatilidad como jugador. Su legado exitoso está respaldado por una impresionante cantidad de trofeos y victorias en diferentes escenarios futbolísticos, lo que lo posiciona como una figura destacada en la historia del deporte.

Liga Chilena (Colo-Colo)

Títulos: 2 (Apertura 2006, Clausura 2007)

Liga Argentina (River Plate)

Título: 1 (Apertura 2008)

LaLiga (FC Barcelona)

Copa del Rey: 1 (2012-2013)

Supercopa de España: 1 (2013)

Supercopa de Europa: 1 (2011)

Mundial de Clubes: 1 (2011)

Community Shield (Arsenal)

Títulos: 1 (2014)

FA Cup (Arsenal)

Títulos: 2 (2014, 2015)

Serie A (Inter de Milán)

Títulos: 1 (2020-2021)

Copa de Italia (Inter de Milán)

Títulos: 1 (2019-2020)

Supercopa de Italia (Inter de Milán)

Títulos: 2 (2021, 2024)

Copa América (Selección de Chile)

Títulos: 2 (2015, 2016)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





