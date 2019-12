Lautaro Martínez suena en toda Europa: en el Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester City y hasta el PSG. El argentino de 22 años es el jugador de moda en el ‘Viejo Continente’, por los que los directivos esbozan posibles propuestas para el atacante en el mercado de fichajes de invierno. Claro, todo depende de si el Inter de Milán decide venderlo para la temporada 2020-2020 o si prefiere que siga en Milán de cara al próximo curso en la Serie A.

De acuerdo a medios europeos, el seleccionado argentino es tenido en cuenta por Florentino Pérez si es que Kylian Mbappé no va al Santiago Bernabéu en junio del próximo año. El galo del PSG es la obsesión de ‘Zizou’ desde que era un adolescente, pero si la propuesta económica no convence a los jeques árabes, siempre hay que mirar un plan B para el equipo.

No queda duda que Luka Jovic ha sido un fracaso en el Real Madrid. Media temporada y no encaja en el sistema de juego de Zidane. El serbio es un jugador de área pesado que no reemplaza a Karim Benzema ni que lo suple tampoco con goles (uno solo en 14 partidos disputados). Ante ello, es mejor mirar su marcha o posible cesión de contrato.

Posible precio para Lautaro

Lautaro Martínez rondaría entre los 70 a 110 millones de euros en el actual mercado de pases. Si tomamos en cuenta que Icardi saldría del Inter a cambio de 70 millones, el ex Racing Club podría tener una mejor cotización debido al entorno ‘no tóxico’ que posee el jugador del PSG en su relación con Wanda Nara. ¿El ‘Toro’ prepara las maletas para el 2020?

Lautaro Martínez ha marcado 13 goles en la presente temporada: ocho en la Serie A y cinco en la Champions League, convirtiéndolo en un mayor atractivo para clubes fuera de Italia.

