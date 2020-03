Juega para el AC Milan, se encuentra en su casa a raíz de la suspensión de toda actividad que hay en Italia a causa del coronavirus y ha enviado un mensaje que dado la vuelta en el mundo. Lucas Biglia prefiere descender con el cuadro italiano a perder la vida. Así lo indicó el mediocampista en una entrevista con el medio CNN Radio.

“Tengo cero hipocresía. Yo prefiero perder la categoría y no la vida. No somos superhéroes [los futbolistas] y no somos inmunes. El fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses de gente que a lo mejor no entiende nada de fútbol y pone en riesgo la vida de personas que les interesa su salud”, aseguró el futbolista argentino a raíz del brote del Covid-19.

Del mismo modo, continuó con su mensaje. “Hoy tanto médicos y enfermeros están trabajando sin parar tratando de parar el contagio y las víctimas. Los hospitales se quedaron sin camas y sigue habiendo enfermos de otras patologías. La gente necesita estar asistida y los médicos y enfermos no dan abasto. La gente necesita vivir y trabajar, pero ha llegado uno donde debe ponerse en la balanza qué es lo que importante. Y la salud es lo importante”.

La Serie A se encuentra parada

La Liga italiana se encuentra suspendida a raíz del brote del coronavirus en el país. El campeonato no se juega hasta nuevo, luego del mensaje del Gobierno por los miles de casos que actualmente existen en todas las ciudades del país europeo.

Lucas Biglia cumple con la cuarentena con su familia, al igual que otros compatriotas como es el caso del Papú Gómez. Todos nos encontramos combatiendo con esta enfermedad y lo mejor es tomas las precauciones.

