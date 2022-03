Oleado y sacramentado. El director ejecutivo de Juventus, Mario Arrivabene, confirmó que la llegada de Dusan Vlahovic en el mercado de invierno influyó en la decisión de no renovar el contrato de Paulo Dybala, que abandonará el club italiano en el próximo mercado de verano. El crack argentino abandonará Turín gratis tras siete temporadas en las que ha levantado cinco ‘Scudettos’, tres Supercopas de Italia y cuatro Copas de Italia. La contratación del serbio ha sido determinante para que el conjunto blanquinegro tomara la decisión de no extender el acuerdo.

“Ha habido un cambio con el mercado de enero y la llegada de Vlahovic. La configuración técnica del equipo ha cambiado. Parte de estos cambios tienen que ver con el contrato de Dybala, que a día de hoy no ha sido renovado”, declaró el directivo a los medios de comunicación.

El empresario italiano comentó la reunión que hubo el pasado lunes en la que se comunicó al jugador que no era parte del futuro proyecto del conjunto turinés: “Tuvimos una reunión amistosa, muy clara y respetuosa. Habría sido fácil para el Juventus hacer una oferta muy baja pero poco respetuosa con Paulo. Es un jugador que ha pasado 7 años de su carrera con nosotros; ese tipo de oferta no habría demostrado el respeto que le tenemos y desde luego no habría ayudado a los futuros pasos de su carrera”.

Dusan Vlahovic llegó a Juventus en el mercado de invierno 2022 desde la Fiorentina. (Foto: Juventus Twitter)

Según informaron los medios italianos, Dybala y Juventus llegaron a un principio de acuerdo el pasado mes de octubre, pero tras la lesión del ‘10′ el club habría reconsiderado la propuesta y ofrecido una diferente, con peores condiciones para el jugador, que es la que habría rechazado. Sin embargo, según la versión de Arrivabene, el club es el que ha tomado la decisión de no renovar a Dybala sin nuevas ofertas.

“La decisión está tomada, hemos pensado mucho. Pero es importante subrayar una cosa: la dirección del Juventus no toma decisiones contra el Juventus, toma decisiones por el bien del Juventus”, afirmó.

El director ejecutivo quiso dejar claro que la decisión no ha sido por rendimiento: “Nadie ha puesto en duda la capacidad y el valor técnico de Paulo; luego hicimos las consideraciones sobre la duración del contrato y las consideraciones financieras. Tomamos las decisiones que había que tomar en enero y hemos llegado a la situación que tenemos hoy”, sentenció.

El jugador argentino, de 28 años, tendrá que poner rumbo fuera de Turín (Italia), y los medios locales ya señalan al Inter de Milán como uno de los grandes interesados por hacerse con los servicios del jugador, aunque Barcelona, Atlético de Madrid y el Tottenham también están pendientes del argentino.





