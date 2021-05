Luego de la eliminación del Real Madrid en la Champions League, Zinedine Zidane puso en duda su continuidad para la próxima temporada y eso es música para los oídos de la Juventus. Según el diario turinés ‘Tuttosport’, el equipo más ganador de Italia piensa en el entrenador francés como reemplazante de Andrea Pirlo, quien en su primera experiencia en el banquillo de la ‘Vecchia’ no ha hecho más que decepcionar tras quedarse con las manos vacías en Serie A y Liga de Campeones.

“Zizou-Juve: Atracción fatal”, reza la portada del diario italiano este viernes. Este explica que el presidente de Juventus, Andrea Agnelli, sueña con tener al DT del Real Madrid la próxima temporada. En su época como jugador ‘Bianconero’, el marsellés dejó una huella imborrable y en Turín quieren que la repita como técnico.

A lo largo de los últimos años, el mandamás de la ‘Juve’ ha tenido acercamientos con Zidane, pero todos sin éxito. El francés siempre estuvo muy comprometido con el Real Madrid, aunque el hecho de quedarse sin títulos esta temporada podría hacer que cambie de opinión a pesar de que le queda un año de contrato.

En Juventus estiman que la llegada de Zidane podría ser el impulso definitivo para volver a ganar la Champions League. Y más si la plantilla cuenta con un jugador como Cristiano Ronaldo. En Valdebebas, el DT francés y el futbolista portugués alzaron tres Copas de Europa de forma consecutiva y los italianos quieren algo de esta gloria.

Prensa italiana sobre el interés de Juventus en Zidane.

¿Y qué opina Andre Pirlo?

El DT italiano aseguró hace unos días que su única preocupación en este momento es clasificar a su equipo para la próxima Champions League y que no teme los rumores sobre su posible despido al acabar la temporada.

“Yo me centro en el presente. Soy el entrenador del Juventus y estoy feliz por estar aquí. El objetivo es ganar todos los partidos de la Serie A y ganar la Copa Italia (en la final contra el Atalanta), tratar de hacer bien mi trabajo”, afirmó.

“Los rumores sobre mis posibles sustitutos los leo en la prensa. Estoy sereno, centrado en lo que tengo que hacer, que es clasificar al equipo para la Liga de Campeones y ganar la Copa Italia. No me condicionan los rumores. Estoy tan concentrado en mi trabajo que no me da tiempo a leer los diarios”, agregó.





