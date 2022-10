AC Milan vs. Juventus se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este sábado 8 de octubre desde las 11:00 a. m. (hora peruana) por la novena fecha de la Serie A de Italia. El partido es transmitido por la señal de ESPN Deportes, STAR Plus, DIRECTV GO y Movistar, mientras que puedes seguir todas las incidencias del duelo por Depor. Se espera un duelo lleno de goles en la Liga Italiana.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio San Siro y el árbitro Daniele Orsato será el encargado de impartir justicia. En este momento, los ‘Rossoneri’ están en la quinta casilla, con 17 puntos; en tanto que los ‘Bianconeri’ ocupan la séptima posición, sumando 13 unidades.

¿A qué hora ver partido Milan vs. Juventus?

Argentina : Star+, ESPN Argentina

: Star+, ESPN Argentina Bolivia : Star+

: Star+ Brasil : NOW NET e Claro, Star+, ESPN, GUIGO

: NOW NET e Claro, Star+, ESPN, GUIGO Chile : Star+, ESPN Chile

: Star+, ESPN Chile Colombia : Star+, ESPN

: Star+, ESPN Ecuador : ESPN, Star+

: ESPN, Star+ Internacional : Bet365

: Bet365 México : Star+, ESPN2 Mexico

: Star+, ESPN2 Mexico Paraguay : Star+

: Star+ Perú : Star+

: Star+ España : Movistar+, Movistar Liga de Campeones

: Movistar+, Movistar Liga de Campeones Estados Unidos : Paramount+

: Paramount+ Uruguay : Star+

: Star+ Venezuela: Star+, ESPN

¿A qué hora ver partido Milan vs. Juventus?

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 11.00 a. m.

Estados Unidos – 11.00 a. m. hora de Texas

Perú – 11.00 a. m.

Ecuador – 11.00 a. m.

Colombia – 11.00 a. m.

Estados Unidos – 12.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 12.00 p. m.

Venezuela – 12.00 p. m.

Uruguay – 1.00 p. m.

Paraguay – 1.00 p. m.

Argentina – 1.00 p. m.

Chile – 1.00 p. m.

Brasil – 1.00 p. m.

Inglaterra – 5.00 p. m.

España – 6.00 p. m.

Italia – 6.00 p. m.

AC Milan pretende volver a conseguir el título en la Serie A, tal como pasó en la temporada pasada, y tuvo un regular inicio. Los dirigidos derrotaron 3-1 a Empoli la fecha anterior, con goles en el tiempo agregado, y quedaron a tres unidades de Napoli y Atalanta, los actuales líderes.

Los ‘Rossoneri’ no pueden ceder más terreno si quieren seguir en la pelea por la corona y este choque será clave, dado que pueden alejarse de un rival directo. No obstante, el plantel llega con un bajón anímico importante: cayeron 3-0 en la visita a Chelsea, por Champions League, a mitad de semana.

Fikayo Tomori y Pierre Kalulu todavía no logran consolidarse en la defensa y el equipo lleva siete cotejos consecutivos recibiendo goles. Y en casa, Milan viene de un tropiezo duro en el campeonato italiano: cayó 1-2 contra Napoli a mediados de septiembre.

Por su parte, Juventus ha sabido cortar la mala racha de cinco partidos sin ganar (tres derrotas y dos empates) y ya lleva dos triunfos al hilo: 3-0 sobre Bologna y 3-1 ante Maccabi Haifa. Precisamente, el duelo más reciente fue contra la escuadra israelí, en la Champions League.

Dusan Vlahovic marcó un gol y Adrien Rabiot se lució con un doblete en aquel encuentro por competencia internacional. De la misma forma, el serbio es el máximo artillero del club en esta Serie A, con cinco anotaciones en total.

Milan vs. Juventus: historial de partidos

Desde enero del 2019, los partidos Milan vs. Juventus se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Bianconeri’: ganaron cuatro veces y perdieron solo en dos oportunidades. Además, los dos juegos más recientes acabaron en empates.

23-01-2022: AC Milan 0-0 Juventus - Serie A

19-09-2021: Juventus 1-1 AC Milan - Serie A

09-05-2021: Juventus 0-3 AC Milan - Serie A

06-01-2021: AC Milan 1-3 Juventus - Serie A

07-07-2020: AC Milan 4-2 Juventus - Serie A

12-06-2020: Juventus 0-0 AC Milan - Copa de Italia

13-02-2020: AC Milan 1-1 Juventus - Copa de Italia

10-11-2019: Juventus 1-0 AC Milan - Serie A

06-04-2019: Juventus 2-1 AC Milan - Serie A

16-01-2019: Juventus 1-0 AC Milan - Supercopa de Italia





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.