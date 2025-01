A pocos días de que se viva el duelo entre el Inter de Miami y Universitario de Deportes, que se enfrentarán el próximo miércoles 29 de enero en el Estadio Monumental, en el marco de un amistoso internacional, que contará con la presencia del astro argentino Lionel Messi, el que comanda dicho equipo, Javier Mascherano, brindó una conferencia de prensa donde su pudo saber qué conoce el estratega sobre el equipo crema.

Mientras que unos esperan con ansias la llegada de Messi, los hinchas de Universitario de Deportes toman esta oportunidad de oro para que su equipo gane visibilidad alrededor del mundo, pues es un evento que se pondrá ante los ojos de todos, debido a la transmisión internacional que se realizará con Apple TV. Sin embargo, también, quieren saber cómo el rival llegará para enfrentarlos.

En ese sentido, se pudo conocer que el técnico argentino, Javier Mascherano sí ha oído sobre los últimos partidos que ha disputado el actual bicampeón de nuestro país, pero más allá de eso quizá no conoce mucho sobre su historia en la actualidad. Lo cierto es que, junto a su comando técnico, analizarán a detalle el plantel que tiene Fabián Bustos, así como sus principales armas de ataque.

“He visto poco de Universitario. Vi el partido con Junior y hace poco supe que jugaron contra Once Caldas. En estos días analizaremos más para preparar el partido de la mejor manera”, mencionó a la prensa.

¿Llegará Messi para el partido ante la U?





Es de conocimiento que las expectativas en este partido se basan en la llegada de Lionel Messi a nuestro país, muy similar a lo que pasó hace unos meses cuando le tocó viajar con su selección a la capital. La euforia se ha desatado incluso al agotarse algunos de los sectores disponibles para el partido, como lo hicieron con Hospitality, que incluye un Meet & Greet con el astro del Inter.

Sin embargo, una declaración de Mascherano podría asustar a los aficionados quienes esperan verlo. Y es que el ‘Jefecito’ mencionó que algunos jugadores están pasando por problemas con el visado. “Viajarán todos los que estén disponibles, esperemos que también puedan viajar los chicos que todavía están en trámites de las visas que para esa fecha la puedan tener”, aclaró el técnico.

Lo cierto es que las productoras encargadas del evento, han asegurado que por contrato Lionel Messi tendrá que venir si o si. Así como también lo harán Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y entre otros jugadores del plantel del los ‘rosados’.





¿Qué dijo Mascherano sobre la polémica con los mexicanos?

El director técnico del Inter de Miami, expresó su opinión sobre la polémica que se suscitó después de que Lionel Messi festejara de cara a los hinchas del América de México el pasado fin de semana, en un amistoso que finalizó con victoria de las ‘Garzas’ por penales. Lejos de poner paños fríos, el ex volante de la Selección Argentina aseguró que la hostilidad de los Aztecas es algo común.

“No, la verdad es que no he hablado con Leo, así que no le he dado más importancia”, fue lo que mencionó el estratega en un primer momento. Sin embargo, no pasó desapercibido el golpe que les dio a los aficionados que se hicieron presente en el estadio: “Sabemos que suelen ser hostiles con nosotros los argentinos, y bueno, creo que después del Mundial esa herida sigue abierta”.

Argentina se proclamó campeona del mundo en el 2022. (Foto: Reuters)





