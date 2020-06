La propagación del coronavirus en el mundo hizo que muchas cotizaciones de los futbolistas varíen. Incluso, se detallo que varios bajaron su valor a raíz de la paralización de actividades por la enfermedad y el paso de los meses en total inactividad. Sin embargo, ello no parece haber afectado en nada a Kylian Mbappé.

El delantero del París Saint Germain es, en este momento, el jugador más caro del mundo, según un estudio del observatorio del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). En este ránking, sorprende la no presencia de los máximos referentes del balompié en la actualidad, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Según el algoritmo presentado por CIES, Kylian Mbappé está valorado en 259,2 millones de euros, sacando ventaja de Raheem Sterling, su más cercano perseguidor,(Manchester City, 194,7 millones), Jadon Sancho (Borussia Dortmund, 179,1), Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 171,1) y Marcus Rashford (Manchester United, 152,3), quien es el que completa el ‘Top 5’.

Mbappé está concentrado en su futuro

Por ahora, Kylian Mbappé no piensa en otra cosa que no sea su presente en el PSG, con el que busca ganar la Champions League. Sin embargo, el futuro del delantero galo parece estar vinculado, inevitablemente, con el Real Madrid. Y no solo por el interés del club ‘blanco’, sino por los constantes ‘guiños’ que el futbolista envía a la ‘Casa Blanca’, en especial a su técnico Zinedine Zidane.

El delantero francés concedió una entrevista a ‘Daily Mirror’, en la que insistió lo importante que ha sido ‘Zizou’ en su carrera como modelo y también Cristiano Ronaldo, que si bien desde hace dos años está en la Juventus, es una de las leyendas del Madrid.

“Mi primer ídolo fue Zidane por todo lo que logró con la Selección. Luego fue Cristiano. Ha ganado mucho y sigue siendo un ganador después de tanto éxito. Ambos han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros”, dijo Mbappé.

